لماذا رفض برشلونة التعاقد مع إستيفاو؟

كشف تقرير إسباني أن نادي برشلونة رفض التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب إستيفاو لاعب تشلسي الحالي، والذي قدّم أداء لافتا ضد "البلوغرانا" في دوري أبطال أوروبا.

وسجل إستيفاو أمس هدفا في برشلونة خلال المباراة التي انتهت بفوز تشلسي 3-0 وجرت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة وضع إستيفاو ضمن أولوياته، لكن النادي الكتالوني رفض لاحقا الدخول في المزاد على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي في القدوم.

pic.twitter.com/aUflesFSiL — Chelsea Media That Goes Hard (@HardChelseaPics) November 25, 2025

وكان إستيفاو واحدا من سيل اللاعبين المميزين الذين يتابعهم برشلونة، ولأسباب رياضية ومالية رفضت إدارة النادي الكتالوني إتمام الصفقة.

وحدث ذلك في صيف عام 2024، وفيه لم يقدّم برشلونة أي عرض مالي لضم إستيفاو من ناديه السابق بالميراس، لأنه لن يحصل على مكان في الفريق ولأن قيمة الصفقة كانت تتجاوز 40 مليون يورو، كما ذكرت الصحيفة ذاتها.

وفيما يتعلق بالسبب الرياضي، فإن البرازيلي (18 عاما) يلعب في نفس مركز لامين جمال، وعليه لن يكون من المنطقي أن يراهن برشلونة على موهبة شابة لن تملك فرصة اللعب، على اعتبار أنه تم منح الثقة للثاني.

وعلى الرغم من ذلك حاول أندريه كوري وكيل إستيفاو إقناع برشلونة بأن موكله قادر على اللعب في مركز متأخر، وحتى كصانع لعب، لكن البلوغرانا لم يقتنع بذلك.

أما فيما يتعلق بالسبب المالي، فقد كان برشلونة يملك أولوية في ضم اللاعب متقدما على عروض أندية الدوري الإنجليزي، كما أن محيطه أبدى استعداده لخفض السعر إذا قرّر النادي ضمه، لكن البلوغرانا حسم قراره نهائيا في يناير/كانون الثاني 2024.

تشلسي خطف الموهبة البرازيلية

وبعد رفض برشلونة بدأت المنافسة بين الأندية الراغبة بضم إستيفاو، حتى حصل تشلسي على خدماته في يوليو/تموز من العام الماضي مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 16.5 مليونا أخرى كمتغيرات.

وحينها تم الاتفاق على وصول اللاعب لتشلسي في عام 2025 بعد بلوغه الـ18، ومنذ وصوله إلى لندن جاءت عملية تأقلمه "مذهلة ويبدو أنه يسير نحو أن يصبح نجما كبيرا".

🚨🎖️| Estevao's dream is to play at Barcelona. His family does not know about an offer from Chelsea. [@RogerTorello] #fcblive 🇧🇷 pic.twitter.com/aPi9vLtWae — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 13, 2024

وبحسب الصحيفة فإن إستيفاو أبدى رغبة علنية باللعب لبرشلونة في عدة مناسبات سابقة، لكن حلمه بات بعيدا الآن بحكم ارتباطه مع تشلسي بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2033.