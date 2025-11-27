فيفا يعلن موعد المرحلة الثالثة لتذاكر مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء انطلاق المرحلة الثالثة من عملية بيع التذاكر لنهائيات كأس العالم اعتبارا من 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تنتهي في 13 يناير/كانون الثاني.

وذكر الفيفا عبر موقعه الإلكتروني أن المرحلتين الأولى والثانية من بيع التذاكر شهدتا ارتفاعا بالطلب ونفادا بالكمية المطروحة بعد تهافت المشجعين عليها من أكثر من 200 دولة وإقليم لشراء نحو مليوني تذكرة.

وكشف الاتحاد الدولي عن استحواذ سكان البلدان المستضيفة الثلاث (الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك) على حصة الأسد من مبيعات التذاكر، يتبعها سكان إنجلترا وألمانيا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا.

وبيّن أن تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعين على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أنه بالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه دراسة طلبات التأشيرات ينصح "فيفا" بتقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن، وقد أصبح حاملو تذاكر كأس العالم مؤهلين للدخول في نظام فيفا لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة.

من جانبه، قال رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو "إذ نهنئ كل من حجزوا مقاعدهم بالفعل فإن فرصة جديدة ستكون متاحة أمام أولئك الذين لم يحجزوا مقاعدهم بعد، وذلك اعتبارا من الخميس 11 ديسمبر، أي بعد أيام قليلة من إجراء القرعة النهائية في واشنطن العاصمة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لعمليات كأس العالم 2026 هيمو شيرجي "بعد تأهل 42 منتخبا تتوجه أنظار العالم نحونا، إذ نستعد للكشف عن تفاصيل المباريات، بالإضافة إلى أماكن ومواعيد إقامتها".

وتابع "ومع تبقي أقل من 200 يوم على انطلاق المباراة الافتتاحية المنتظرة في مكسيكو سيتي نحن على أهبة الاستعداد لاستقبال المشجعين العام المقبل في أميركا الشمالية بمناسبة النسخة الكبرى في تاريخ بطولة كأس العالم".

وستقام النسخة الـ23 من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.