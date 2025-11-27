فرض عقوبات على أتلتيكو مدريد بسبب العنصرية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني غرامة مع الوضع تحت المراقبة، بسبب السلوك العنصري لجماهيره في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنجليزي.

وتم اتهام أتلتيكو مدريد بالعنصرية، أو السلوك التمييزي أو كليهما، من جانب جماهيره التي قلدت صوت القرد، وقامت بالتحية النازية خلال خسارة فريقها صفر/4 بلندن الشهر الماضي.

وسبق لجماهير أتلتيكو أن استهدفت البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، وهو أسود البشرة، من خلال مضايقات عنصرية مماثلة.

وغرم الاتحاد الأوروبي نادي أتلتيكو 30 ألف يورو (35 ألف دولار)، مع عقوبة بالحرمان من بيع تذاكر مباراة واحدة للفريق خارج ملعبه، والتي تم تأجيلها لمدة سنة تحت المراقبة.

كما يتعين على أتلتيكو مدريد أيضا دفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو (11 ألفا و600 دولار) بسبب إلقاء المقذوفات في ملعب أرسنال.