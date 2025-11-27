غيهو لاعب تشلسي السابق يصارع للبقاء حيا بعد طعنه بسكين

وجهت النيابة العامة في فرنسا اتهاما لرجل بمحاولة قتل اللاعب السابق يان غيهو، الذي اعتبر في السابق واحدا من أبرز المواهب الكروية في جيله.

ويرقد غيهو (31 عاما) في العناية المركّزة بإحدى المستشفيات منذ أيام، بعد إصابته بجروح خطِرة عقب تعرّضه لهجوم بسكين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن الهجوم على غيهو الذي قضى عامين في صفوف شباب تشلسي (2009-2011) ولعب أيضا لشباب ليل ونانت بفرنسا، وقع في مدينة شوازي لو روا الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حينما كان برفقة أحد أصدقائه.

وبعد يومين من الحادثة أكد مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقا قضائيا، وأسفر عن توجيه تهمة محاولة القتل والعنف لرجل.

وكان غيهو واحدا من أبرز المواهب الكروية الفرنسية عندما كان مراهقا، وعدّه كثيرون ممن تابعوه عن قرب بأنه مرشح مستقبلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

موهبة ضائعة

وقال داميان دوسو الذي تدرب إلى جانب غيهو في أكاديمية كليرفونتين الوطنية المخصصة لاكتشاف المواهب الشابة "كان من الصعب أن تقول للناس إنه موهبة أفضل من كيليان مبابي ومن عثمان ديمبيلي، لأن الجميع سيجيبك هل أنت مجنون؟".

ورغم موهبته الكروية، فإن مسيرة غيهو توقفت مبكرا بسبب سلسلة من المشاكل خارج الملعب، والتي ظهرت بوضوح خلال فترة وجوده في لندن حيث كان يُعرف "بسلوكه المزعج" بين زملائه.

وفي عام 2016 تم تشخيص غيهو باضطراب ثنائي القطب (حالة صحية عقلية تُسبب تقلبات مزاجية حادة).

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن غيهو كان يخضع لعلاج مكثف لهذا الاضطراب، وقد زاد الهجوم الأخير من معاناة أسرته وألمها.

معاناة صحية

وقالت والدته آن-ماري "نمر بأيام في غاية الصعوبة. لقد وافق يان على الخضوع لعلاج ثقيل جدا لمرضه، وهو علاج أضعفه بشدة".

وأضافت "حتى لا يشكل خطرا على نفسه أو على الآخرين، قَبِل بأن يعيش بطاقة جسدية لا تتجاوز 10% من طاقته. كان ذلك مفجعا بالنسبة له بالنظر إلى ما كان قادرا على فعله سابقا. هذه الحالة جعلته شديد الضعف".

وختمت "نحن نثق في أن العدالة ستكشف كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الحدث المأساوي، وأن تضمن محاسبة المسؤولين عنه بالكامل".