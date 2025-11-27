رياضة|بطولات عالمية|آسيا

شاهد.. البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين لأول مرة في تاريخها

DOHA, QATAR - NOVEMBER 27: Rafael Quintas of Portugal lifts the FIFA U17 Men's World Cup trophy with teammates following the team's victory in the FIFA Under-17 World Cup final match between Portugal and Austria at Khalifa International Stadium on November 27, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Jurij Kodrun - FIFA/FIFA via Getty Images)
لاعبو منتخب البرتغال تحت 17 سنة في احتفال تاريخي بكأس العالم بقطر (غيتي)
Published On 27/11/2025
آخر تحديث: 22:13 (توقيت مكة)

توج منتخب البرتغال بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، عقب فوزه الثمين 1-صفر على منتخب النمسا، الخميس، في المباراة النهائية للمسابقة.

وعلى ملعب (خليفة الدولي)، تقمص أنيسيو كابرال دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب البرتغال الوحيد في الدقيقة 32، ليمنح بلاده لقبها الأول في البطولة، التي جرت نسختها الأخيرة بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وكان هذا هو الهدف السابع لكابرال في مسيرته بالبطولة الحالية، لكنه بقي في المركز الثاني بقائمة الهدافين، بفارق هدف خلف المتصدر يوهانس موسر.

وبينما سبق للبرتغال الفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة مرتين وتحديدا عامي 1989 و1991، فإن النمسا لم يسبق لها التتويج بأي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم في أي فئة سنية.

وانضم منتخب البرتغال لقائمة المتوجين بلقب كأس العالم للناشئين، التي انطلقت نسختها الأولى في الصين عام 1985، حيث أصبح الفريق الـ11 الذي يتوج باللقب.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 27: The players of Portugal celebrate victory as the players of Austria look dejected at full-time following the FIFA Under-17 World Cup final match between Portugal and Austria at Khalifa International Stadium on November 27, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
خيبة أمل نمساوية وفرحة برتغالية بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة (غيتي)

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 5 ألقاب، بفارق لقب وحيد أمام البرازيل، صاحبة المركز الثاني، في حين تمتلك غانا والمكسيك لقبين فقط، وأحرزت ألمانيا وفرنسا والسعودية وسويسرا وإنجلترا والاتحاد السوفياتي السابق البطولة مرة واحدة.

يذكر أن منتخب إيطاليا أحرز الميدالية البرونزية في البطولة، عقب تغلبه بركلات الترجيح على منتخب البرازيل في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في وقت سابق من اليوم.

الجوائز الفردية للبطولة

حصل البرتغالي ماتيوس ميدي على جائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في البطولة، بعد الدور الكبير الذي لعبه في تتويج منتخب بلاده باللقب، في حين حصد النمساوي يوهانس الكرة الفضية، ونال البرتغالي ماورو فورتادو الكرة البرونزية.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 27: Anísio Cabral (9) of Portugal celebrates scoring the first goal of the match with Duarte Cunha (7) during the FIFA Under-17 World Cup final match between Portugal and Austria at Khalifa International Stadium on November 27, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Simon Holmes/Getty Images)
أنيسيو كابرال المهاجم رقم 9 ثاني هدافي البطولة بعد يوهانس موسر (غيتي)

وتوج يوهانس موسر بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة، برصيد 8 أهداف، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه البرتغالي أنيسيو كابرال، الذي أحرز هدف تتويج بلاده باللقب على حساب منتخب النمسا، في حين حصل البرازيلي ديل على جائزة الحذاء البرونزي، بعدما حل ثالثا في قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف.

وفاز البرتغالي روماريو كونيا بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في تلك النسخة من البطولة، بينما نال منتخب التشيك جائزة اللعب النظيف.

وعقب الإعلان عن الفائزين بالجوائز، تم تسليم نجوم منتخب البرتغال الميداليات الذهبية وكأس البطولة من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، في حين حصل لاعبو منتخب النمسا على الميداليات الفضية.

المصدر: وكالات

