رونالدو ينضم إلى أكبر منظمة فنون قتال مختلطة بإسبانيا

قرر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو دخوله عالم رياضات فنون القتال المختلطة من خلال الاستثمار في "واو إف سي" أكبر دوري لهذه الرياضة في إسبانيا.

وأعلن رونالدو مهاجم النصر السعودي اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استحواذه على حصة في منظمة "واو إف سي" وبتوقيعه اتفاقية سيصبح "الدون" مساهما في الدوري القتالي.

وينضم النجم البرتغالي إلى الإسباني إيليا توبوريا بطل يو إف سي في وزني الخفيف والديك، المساهم والوجه الإعلامي للشركة التي تتخذ من مدريد مقرًا لها، في سعيهما للارتقاء بهذه الرياضة إلى أعلى مستويات الساحة الرياضية العالمية.

أعرب رونالدو عن حماسه للشراكة، مؤكدًا أن "واو إف سي" تُشاركه القيم التي يؤمن بها: الانضباط، والاحترام، والمرونة، والسعي الدائم للتميز.

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات "تعمل المنظمة على بناء شيء فريد وقوي، وأنا فخور بالانضمام إلى هذا المشروع للمساهمة في الارتقاء بهذه الرياضة وإلهام الجيل القادم".

من جانبها أعلنت المنظمة الرائدة في إسبانيا لفنون القتال المختلطة، بفخر أن رونالدو، أحد أكثر الرياضيين تأثيرًا وإعجابًا في العالم، سيصبح مساهمًا في هذه المنظمة، مشيرة إلى أن انضمامه يعد إنجازًا تاريخيًا ولحظة تحولية لمستقبل اللعبة حول العالم.

ومن المتوقع أن يُسرّع انضمام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق من توسع الدوري عالميًا، ويُسهم في الارتقاء بفنون القتال المختلطة كرياضة رائدة في أوروبا، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، وغيرها.

وتحدث الرئيس التنفيذي للمنظمة أرتورو غيلين، عن أهمية انضمام رونالدو كمساهم قائلا: "إنها لحظة تاريخية. كريستيانو رونالدو ليس مجرد نجم عالمي، بل هو رمز للطموح والمرونة والتميز. إيمانه برسالتنا يُثبت كل ما بنيناه، ويرفع من شأن المستقبل الذي نبنيه. معًا- مع كريستيانو وإيليا توبوريا ورياضيينا وشركائنا والملايين من متابعي هذه المنظمة- نحن على أتم الاستعداد لإعادة تعريف دور فنون القتال المختلطة في الثقافة العالمية".

وتأسست المنظمة لعرض المواهب المتميزة وتقديم فعاليات عالمية المستوى، وهي تكتسب زخمًا متزايدًا باستمرار، وزاد حضور فعالياتها بنسبة تزيد عن 400% سنويًا، وتجاوزت مبيعات التذاكر 5 آلاف متفرج لكل عرض.

وتتابع فعاليات "واو" في أكثر من 170 دولة، مما رسخ مكانة المنظمة كواحدة من أبرز القوى الناشئة في مجال الرياضات القتالية.