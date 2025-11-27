جولة حامية جديدة شهدها دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، أسفرت عن نتائج صادمة وأخرى متوقعة إضافة إلى غزارة تهديفية.

ولعبت الجولة الخامسة على يومين أمس الأول وأمس، وكان أبرز نتائجها خسارة ليفربول الساحقة وغير المتوقعة، وتثبيت أرسنال مكانه كأقوى ناد في العالم حاليا بعد فوزه على بايرن ميونخ، إضافة إلى استمرار معاناة ريال مدريد دفاعيا رغم فوزه الصعب على أولمبياكوس.

وشهدت الجولة تسجيل 64 هدفا في 18 مباراة.

نتائج مباريات الجولة الخامسة

الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني

أولمبياكوس (اليونان) 3-4 ريال مدريد (إسبانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا) 5-3 توتنهام (إنجلترا)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 0-3 أتالانتا (إيطاليا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2-1 إنتر (إيطاليا)

ليفربول (إنجلترا) 1-4 آيندهوفن (هولندا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) 3-0 كلوب بروج (بلجيكا)

أرسنال (إنجلترا) 3-1 بايرن ميونخ (ألمانيا)

بافوس (قبرص) 2-2 موناكو (فرنسا)

كوبنهاغن (الدانمارك) 3-2 كايرات (كازاخستان)

الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 4-0 فياريال (إسبانيا)

بودو غليمت (النرويج) 2-3 يوفنتوس (إيطاليا)

نابولي (إيطاليا) 2-0 قره باغ (أذربيجان)

مارسيليا (فرنسا) 2-1 نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)

سلافيا براغ (التشيك) 0-0 أتلتيك بلباو (إسبانيا)

غلطة سراي (تركيا) 0-1 سان جيلواز (بلجيكا)

تشلسي (إنجلترا) 3-0 برشلونة (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا) 0-2 باير ليفركوزن (ألمانيا)

أياكس (هولندا) 0-2 بنفيكا (البرتغال)

ترتيب المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا

يتصدر أرسنال المجموعة بـ15 نقطة وأصبح الفريق الوحيد الذي فاز بمبارياته الخمس الأولى في الموسم الجاري وحصد العلامة الكاملة.

أرسنال: 15 نقطة باريس سان جرمان: 12 نقطة بايرن ميونخ: 12 نقطة إنتر: 12 نقطة ريال مدريد: 12 نقطة بوروسيا دورتموند: 10 نقاط تشلسي: 10 نقاط سبورتينغ لشبونة: 10 نقاط مانشستر سيتي: 10 نقاط أتالانتا: 10 نقاط نيوكاسل يونايتد: 9 نقاط أتلتيكو مدريد: 9 نقاط ليفربول: 9 نقاط غلطة سراي: 9 نقاط آيندهوفن: 8 نقاط توتنهام: 8 نقاط باير ليفركوزن: 8 نقاط برشلونة: 7 نقاط قره باغ: 7 نقاط نابولي: 7 نقاط مارسيليا: 6 نقاط يوفنتوس: 6 نقاط موناكو: 6 نقاط بافوس: 6 نقاط سان جيلواز: 6 نقاط كلوب بروج: 4 نقاط أتلتيك بلباو: 4 نقاط آينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط كوبنهاغن: 4 نقاط بنفيكا: 3 نقاط سلافيا براغ: 3 نقاط بودو غليمت: نقطتان أولمبياكوس: نقطتان فياريال: نقطة كايرات: نقطة أياكس: صفر

يخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار.

ويتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحصل سابقا.