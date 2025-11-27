المغربي دريوش يعمق جراح ليفربول وفوز سان جيرمان وأتلتيكو بأبطال أوروبا

في ليلة مثيرة حافلة بالأهدف الغزيرة بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم، خسر ليفربول بملعبه، وفاز سان جيرمان على توتنهام، كما فاز أتلتيكو مدريد على إنتر ميلان.

وقاد البديل المهاجم المغربي صهيب دريوش فريقه أيندهوفن الهولندي الى تعميق جراح مضيفه ليفربول الإنجليزي بمساهمته بثنائية في الفوز عليه 4-1 الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في ليفربول في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دريوش ثنائيته في الدقيقتين 73 و90+1 بعدما دخل في الدقيقة 69 بدلا من المصاب الدولي الكرواتي إيفان بيريتشيتش الذي افتتح التسجيل (6 من ركلة جزاء).

بي إس في آيندهوفن يضيف الهدف الثالث أمام ليفربول#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/7YQAQBjs7d — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

وأضاف غوس تيل الهدف الثاني للضيوف (56)، فيما سجل المجري دومينيك سوبوسلاي (16) هدف ليفربول.

وهو الفوز الثاني لأيندهوفن في المسابقة هذا الموسم مقابل خسارة واحدة وتعادلين فارتقى الى المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط، فيما مني ليفربول بخسارته الثانية عقب الاولى امام مضيفه غلطة سراي التركي (0-1) فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز الثاني عشر.

وهي الخسارة المذلة الثانية تواليا لليفربول على أرضه بعد سقوطه الساحق امام ضيفه نوتنغهام فوريست (0-3) في الدوري السبت.

فيتينيا يتألق ويقود سان جيرمان للفوز على توتنهام بدوري الأبطال

أظهر باريس سان جيرمان حامل اللقب روحا قتالية ليعوض تأخره مرتين في طريقه للفوز 5-3 على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء بفضل تألق فيتينيا.

8 أهداف في ليلة واحدة! 💥 باريس سان جيرمان يتفوق ويحسم القمة المثيرة ضد توتنهام بنتيجة 5-3#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/p2ul8ap0mS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

لكن باريس سان جيرمان لا يزال يبدو هشا في الدفاع إذ استقبل هدفين بسبب أخطاء دفاعية وأظهر بعض المشاكل نفسها التي ساهمت في هزيمته 2-1 أمام بايرن ميونيخ في الجولة السابقة لكنه رد بمزيد من السيطرة والكفاءة ليقلب المباراة لصالحه في بارك دي برانس.

وأحرز فيتينيا ثلاثية من الأهداف بلمستين رائعتين وركلة جزاء، فيما سجل وليان باتشو وفابيان رويز أيضا لصالح سان جيرمان، الذي اضطر لبذل مجهود كبير بينما تقدم توتنهام مرتين عن طريق ريتشارليسون وراندال كولو مواني الذي سجل ثنائية.

وبعد أربعة انتصارات في خمس مباريات، يحتل سان جيرمان، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوكا هرنانديز في الوقت بدل الضائع، المركز الثاني ويبدو في طريقه للتأهل المباشر إلى دور الستة عشر بينما يحتل توتنهام المركز 16 بثماني نقاط.

ضربة رأس متأخرة من خيمنيز تمنح أتليتيكو فوزا مثيرا على إنتر

ارتقى خوسيه ماريا خيمنيز فوق الجميع ليحرز هدف الفوز بضربة رأس في الوقت بدل الضائع ليمنح أتلتيكو مدريد انتصارا مثيرا 2-1 على ضيفه إنتر ميلان في مباراة ممتعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء على ملعب متروبوليتانو.

أتلتيكو مدريد يرفض التعادل ويُسجّل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/9F9v183DpG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

وبعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، بعدما أحرز بيوتر جيلينسكي هدف التعادل للفريق الزائر بعد هدف خوليان ألفاريز المبكر، قفز خيمنيز فوق مدافعي إنتر في الدقيقة 93 ليحول ركلة ركنية نفذها أنطوان جريزمان إلى الشباك، ليطلق احتفالات جماهير صاحب الأرض في ليلة باردة بالعاصمة الإسبانية.

ورغم الخسارة، ظل إنتر في المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد، وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع الفوز رصيد أتليتيكو إلى تسع نقاط في المركز 12، ليحافظ على آماله الضئيلة في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.