المغربي دريوش يعمق جراح ليفربول وفوز سان جيرمان وأتلتيكو بأبطال أوروبا

في ليلة مثيرة حافلة بالأهداف الغزيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم خسر ليفربول بملعبه، وفاز سان جيرمان على توتنهام، كما فاز أتلتيكو مدريد على إنتر ميلان.

وقاد البديل المهاجم المغربي صهيب دريوش فريقه آيندهوفن الهولندي إلى تعميق جراح مضيفه ليفربول الإنجليزي بمساهمته بثنائية في الفوز عليه 4-1 الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في ليفربول بالجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل دريوش ثنائيته في الدقيقتين الـ73 والـ90+1 بعدما دخل في الدقيقة الـ69 بدلا من المصاب الدولي الكرواتي إيفان بيريشيتش الذي افتتح التسجيل (6 من ركلة جزاء).

وأضاف غوس تيل الهدف الثاني للضيوف (56)، في حين سجل المجري دومينيك سوبوسلاي (16) هدف ليفربول، وهو الفوز الثاني لآيندهوفن في المسابقة هذا الموسم مقابل خسارة واحدة وتعادلين، فارتقى الى المركز الـ14 برصيد 8 نقاط، في حين مُني ليفربول بخسارته الثانية عقب الأولى أمام مضيفه غلطة سراي التركي (0-1)، فتجمد رصيده عند 9 نقاط وتراجع إلى المركز الـ12.

وهي الخسارة المذلة الثانية تواليا لليفربول على أرضه بعد سقوطه الساحق أمام ضيفه نوتنغهام فورست (0-3) في الدوري السبت.

فيتينيا يتألق ويقود سان جيرمان للفوز على توتنهام بدوري الأبطال

أظهر باريس سان جيرمان حامل اللقب روحا قتالية، ليعوض تأخره مرتين في طريقه للفوز 5-3 على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -الأربعاء- بفضل تألق فيتينيا.

لكن باريس سان جيرمان لا يزال يبدو هشا في الدفاع، إذ استقبل هدفين بسبب أخطاء دفاعية، وأظهر بعض المشكلات التي ساهمت في هزيمته 2-1 أمام بايرن ميونخ في الجولة السابقة، لكنه رد بمزيد من السيطرة والكفاءة ليقلب المباراة لصالحه في بارك دي برانس.

وأحرز فيتينيا ثلاثية من الأهداف بلمستين رائعتين وركلة جزاء، في حين سجل وليان باتشو وفابيان رويز أيضا لصالح سان جيرمان الذي اضطر إلى بذل مجهود كبير، في حين تقدم توتنهام مرتين عن طريق ريتشارليسون، وراندال كولو مواني الذي سجل ثنائية.

وبعد 4 انتصارات في 5 مباريات يحتل سان جيرمان -الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لوكا هرنانديز في الوقت بدل الضائع- المركز الثاني، ويبدو في طريقه للتأهل المباشر إلى دور الـ16، في حين يحتل توتنهام المركز الـ16 بـ8 نقاط.

ضربة رأس متأخرة من خيمنيز تمنح أتلتيكو فوزا مثيرا على إنتر

ارتقى خوسيه ماريا خيمنيز فوق الجميع ليحرز هدف الفوز بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، ليمنح أتلتيكو مدريد انتصارا مثيرا 2-1 على ضيفه إنتر ميلان في مباراة ممتعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم -الأربعاء- على ملعب متروبوليتانو.

وبعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 بعدما أحرز بيوتر جيلينسكي هدف التعادل للفريق الزائر بعد هدف خوليان ألفاريز المبكر قفز خيمنيز فوق مدافعي إنتر في الدقيقة الـ93، ليحول ركلة ركنية نفذها أنطوان غريزمان إلى الشباك، ليطلق احتفالات جماهير صاحب الأرض في ليلة باردة بالعاصمة الإسبانية.

ورغم الخسارة فإن إنتر ظل في المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وريال مدريد، وبفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو إلى 9 نقاط في المركز الـ12، ليحافظ على آماله الضئيلة في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.