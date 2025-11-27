الفائزون بجائزة "أفضل لاعب بالمباراة" بدوري أبطال أوروبا.. بينهم مغربي وجزائري
Published On 27/11/2025|
آخر تحديث: 15:22 (توقيت مكة)
كثيرون هم اللاعبون الذين تميزوا في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واستحقوا الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
ومن بين هؤلاء اللاعبين من سجل ثلاثية "هاتريك" ورباعية "سوبر هاتريك" ومن قدم "هاتريك" تمريرات حاسمة ولكنه لم يفز بالجائزة كما حصل مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي صنع 3 أهداف لزميله كيليان مبابي.
اللاعبون الفائزون بجائزة "أفضل لاعب بالمباراة"
- أولمبياكوس x ريال مدريد: كيليان مبابي
- باريس سان جيرمان x توتنهام: البرتغالي فيتينيا
- آينتراخت فرانكفورت x أتلانتا: البلجيكي تشارلز دي كيتيلاري
- أتلتيكو مدريد x إنتر: الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز
- ليفربول x آيندهوفن: المغربي صهيب دريوش
- سبورتنغ لشبونة x كلوب بروج: البرتغالي ترينكاو
- أرسنال x بايرن ميونخ: الإنجليزي ديكلان رايس
- بافوس x موناكو: الغاني محمد ساليسو
- كوبنهاغن x كايرات ألماتي: البرازيلي روبرت سيلفا
- بوروسيا دورتموند x فياريال: الغيني سيرهو جيراسي
- بودو غليمت x يوفنتوس: التركي كنان يلديز
- نابولي x قره باغ: الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي
- مرسيليا x نيوكاسل يونايتد: الغابوني أوباميانغ
- سلافيا براغ x أتلتيك بلباو: الإسباني أيتور باريديس
- غلطة سراي x سان جيلواز: الجزائري آدم زروقان
- تشلسي x برشلونة: الإسباني مارك كوكوريا
- مانشستر سيتي x باير ليفركوزن: الحارس الهولندي مارك فليكن
- أياكس x بنفيكا: السويدي صامويل دال.
المصدر: الجزيرة