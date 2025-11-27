الفائزون بجائزة "أفضل لاعب بالمباراة" بدوري أبطال أوروبا.. بينهم مغربي وجزائري

كثيرون هم اللاعبون الذين تميزوا في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واستحقوا الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ومن بين هؤلاء اللاعبين من سجل ثلاثية "هاتريك" ورباعية "سوبر هاتريك" ومن قدم "هاتريك" تمريرات حاسمة ولكنه لم يفز بالجائزة كما حصل مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي صنع 3 أهداف لزميله كيليان مبابي.

اللاعبون الفائزون بجائزة "أفضل لاعب بالمباراة"