رياضة|أبطال أوروبا|إسبانيا

اكتساح إنجليزي للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 25: Wesley Fofana and Marc Cucurella of Chelsea celebrate after Jules Kounde of FC Barcelona scored an own goal and Chelsea's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Chelsea FC and FC Barcelona at Stamford Bridge on November 25, 2025 in London, England. (Photo by Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)
تشلسي أكد هيمنة الأندية الإنجليزية على نظيرتها الإسبانية في دوري أبطال أوروبا (غيتي)
Published On 27/11/2025
|
آخر تحديث: 10:46 (توقيت مكة)

حفظ

أكد تشلسي التفوق الكاسح للأندية الإنجليزية على نظيرتها الإسبانية في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز تشلسي أمس على ضيفه برشلونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن في واحدة من قمم الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبي العريقة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

اكتساح إنجليزي للأندية الإسبانية في دوري الأبطال

ويُعد انتصار تشلسي هو الفوز الثامن لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز على نظيرتها من الدوري الإسباني من أصل 9 مباريات أقيمت حتى الآن.

وتاليا نتائج المواجهات الإنجليزية الإسبانية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا:

  1. أتلتيك بلباو 0-2 أرسنال.
  2. نيوكاسل يونايتد 1-2 برشلونة.
  3. توتنهام هوتسبير 1-0 فياريال.
  4. ليفربول 3-2 أتلتيكو مدريد.
  5. فياريال 0-2 مانشستر سيتي.
  6. أرسنال 4-0 أتلتيكو مدريد.
  7. ليفربول 1-0 ريال مدريد.
  8. نيوكاسل يونايتد 2-0 أتلتيك بلباو.
  9. تشلسي 3-0 برشلونة.

وعلّقت صحيفة "آس" الإسبانية على هذه النتائج بالقول "تعرف أندية الدوري الإنجليزي كيف تتفوق على أندية إسبانيا في مرحلة الدوري، واكتساح تشلسي لبرشلونة هو أحدث الأمثلة".

تشلسي ألحق خسارة قاسية بضيفه برشلونة في دوري أبطال أوروبا (رويترز)

وأضافت "بإمكان الإنجليز التفاخر بانتصاراتهم الثمانية خاصة وأنها جاءت بفوارق كبيرة في الأهداف، مما يثبت تفوقها الواضح على الإسبان".

وتبّقت مواجهة أخيرة بين أندية الدولتين، تلك التي ستجمع بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي في الجولة القادمة من البطولة.

مواجهة عاشرة

ومن المقرر أن تُقام القمة الإنجليزية الإسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ورغم أن ريال مدريد تلقى هزيمة أمام ليفربول، لكنه سيسعى إلى تحسين هذه الأرقام عندما يستقبل فريق المدرب بيب غوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المباراة ستكون الأخيرة بين الإنجليز والإسبان في مرحلة الدوري بدوري الأبطال، لكن المواجهات قد تتجدد مرة أخرى في مرحلة خروج المغلوب أو الأدوار الاقصائية.

إعلان
المصدر: الصحافة الإسبانية

إعلان