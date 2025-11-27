اكتساح إنجليزي للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا

أكد تشلسي التفوق الكاسح للأندية الإنجليزية على نظيرتها الإسبانية في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز تشلسي أمس على ضيفه برشلونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن في واحدة من قمم الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبي العريقة.

اكتساح إنجليزي للأندية الإسبانية في دوري الأبطال

ويُعد انتصار تشلسي هو الفوز الثامن لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز على نظيرتها من الدوري الإسباني من أصل 9 مباريات أقيمت حتى الآن.

وتاليا نتائج المواجهات الإنجليزية الإسبانية في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا:

أتلتيك بلباو 0-2 أرسنال. نيوكاسل يونايتد 1-2 برشلونة. توتنهام هوتسبير 1-0 فياريال. ليفربول 3-2 أتلتيكو مدريد. فياريال 0-2 مانشستر سيتي. أرسنال 4-0 أتلتيكو مدريد. ليفربول 1-0 ريال مدريد. نيوكاسل يونايتد 2-0 أتلتيك بلباو. تشلسي 3-0 برشلونة.

وعلّقت صحيفة "آس" الإسبانية على هذه النتائج بالقول "تعرف أندية الدوري الإنجليزي كيف تتفوق على أندية إسبانيا في مرحلة الدوري، واكتساح تشلسي لبرشلونة هو أحدث الأمثلة".

وأضافت "بإمكان الإنجليز التفاخر بانتصاراتهم الثمانية خاصة وأنها جاءت بفوارق كبيرة في الأهداف، مما يثبت تفوقها الواضح على الإسبان".

وتبّقت مواجهة أخيرة بين أندية الدولتين، تلك التي ستجمع بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي في الجولة القادمة من البطولة.

مواجهة عاشرة

ومن المقرر أن تُقام القمة الإنجليزية الإسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ورغم أن ريال مدريد تلقى هزيمة أمام ليفربول، لكنه سيسعى إلى تحسين هذه الأرقام عندما يستقبل فريق المدرب بيب غوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المباراة ستكون الأخيرة بين الإنجليز والإسبان في مرحلة الدوري بدوري الأبطال، لكن المواجهات قد تتجدد مرة أخرى في مرحلة خروج المغلوب أو الأدوار الاقصائية.