شاهد.. إيطاليا تهزم البرازيل وتحرز برونزية كأس العالم للناشئين
أحرز منتخب إيطاليا المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم المقامة في قطر، بعد فوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.
ولعب منتخب البرازيل بنقص عددي منذ الدقيقة 14 بعد طرد لاعبه فيتاو، بعدما نال بطاقة صفراء أولى في الدقيقة السادسة، وثانية بعدها بـ 8 دقائق.
وخيّم التعادل على مجريات اللقاء، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمت فوز إيطاليا بنتيجة 4-2، بعدما سجل للمنتخب الإيطالي كل من فينتشنزو بريسكو وسيمون لونتاني وجان تريفور مامبوكو وأليسيو بارالا.
ركلات الترجيح تبتسم لناشئي الآزوري وتتوجهم ببرونزية مونديال الناشئين قطر 2025#U17WC#كأس_العالم_تحت_17_سنة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/SbwJHIdxfh
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 27, 2025
وفي المقابل سجل أهداف البرازيل ديل أول ركلة وتبعه تياجينيو بتسجيل الركلة الثانية، فيما أهدر كل من لويس فيليبي باتشيكو ولويس إدواردو ركلتين.
ويلتقي لاحقا اليوم في نهائي البطولة منتخبا البرتغال والنمسا، اللذان وصلا إلى المباراة النهائية لأول مرة.