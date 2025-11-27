يواجه الأوروغواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة انتقادات حادة بسبب تكرار أخطائه القاتلة في المباريات الكبيرة مع النادي الكتالوني.

وتعرّض أراوخو (26 عاما) يوم الثلاثاء الماضي للطرد في مباراة برشلونة ضد مضيفه تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، وذلك قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، الأولى بسبب الاحتجاج والثانية بعد تدخلّه على مارك كوكوريلا لاعب البلوز.

أراوخو يدمر برشلونة في المباريات الكبرى

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن طرد أراوخو زاد من معاناة برشلونة في تلك المباراة، إذ ترك زملاءه بـ10 لاعبين والفريق متأخر بالنتيجة 0-1، والتي اتسعت في النهاية إلى 3 أهداف نظيفة.

وقالت "من الواضح أن تلك اللقطة حسمت المباراة، فقد كان بإمكان برشلونة التحسن في الشوط الثاني مع إجراء بعض التغييرات، لكن مع النقص العددي لم يكن هناك أي أمل".

وتُعد هذه البطاقة الحمراء الثالثة لأراوخو في المباريات الكبرى مع برشلونة، مما زاد من حدة الانتقادات إليه.

البطاقات الحمراء التي نالها أراوخو مع برشلونة في المباريات الكبرى:

ريال مدريد 4-1 برشلونة (نهائي كأس السوبر الإسباني 2024).

برشلونة 2-4 باريس سان جيرمان (إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2023-2024).

تشلسي 3-0 برشلونة (الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لدوري الأبطال 2025-2026).

وبطرده أمام تشلسي يكون أراوخو قد حصل على البطاقة الحمراء الخامسة في مشواره مع برشلونة الذي لعب فيه حتى الآن 190 مباراة بجميع البطولات.

البطاقات الحمراء تؤرق برشلونة

في السياق، أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن موضوع البطاقات الحمراء في المسابقة الأوروبية العريقة أصبح مسألة خطرة بالنسبة للفريق الكتالوني.

وأوضحت أن آخر 6 هزائم لبرشلونة في دوري الأبطال كانت 3 منها بسبب طرد لاعب قبل نهاية الشوط الأول.

وتُعد هذه البطاقات الحمراء خاصة المبكرة منها، بمثابة انتحار في مسابقة كبرى مثل دوري أبطال أوروبا، لكن المشكلة الكبرى هي أن برشلونة "وعلى ما يبدو لا يتعلم من أخطاء الماضي".

وازدادت البطاقة الملّونة بالنسبة لبرشلونة هذا الموسم وهو ما يكلّف الفريق غاليا، ومع بقاء هذه المشكلة دون حل فإن الفريق سيعاني كثيرا هذا الموسم خاصة في البطولة الأوروبية العريقة وفق "ماركا".

يُذكر أن برشلونة يحتل حاليا المركز الـ18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويتوجب عليه الفوز في جميع مبارياته الثلاث المتبقية وانتظار نتائج البقية على أمل التأهل المباشر إلى ثمن النهائي دون الحاجة إلى خوض مباريات مرحلة خروج المغلوب (الملحق).