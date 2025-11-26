هيمنة الأندية الإنجليزية على الإسبانية بدوري أبطال أوروبا

لم يكن تفوق تشلسي الساحق على ضيفه برشلونة (3-0) بملعب ستامفورد بريدج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم استثناء، بل يعكس القوة المتنامية لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة بنظرائهم في الدوري الإسباني.

الإحصائيات تتحدث عن نفسها، فباستثناء فوز برشلونة الافتتاحي على نيوكاسل في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي (1-2)، خسرت فرق الدوري الإسباني مواجهاتها الثماني المباشرة ضد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

البريميرليغ في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا

النتائج لا تصب في مصلحة الإسبان ولا حتى المباريات نفسها، ففي المواجهات التسع سجلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 19 هدفا واستقبلت 4 أهداف فقط.

قبل مباريات الليلة الأربعاء، يحتل أرسنال (الأول في الدوري) المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، وتشلسي (الثاني في الدوري) في المركز الخامس ومانشستر سيتي (الثالث في الدوري) في المركز السادس ونيوكاسل (14 في الدوري) في المركز الثامن، وليفربول (12 في الدوري) في المركز العاشر، وتوتنهام (التاسع في الدوري) في المركز 12.

أما فرق الدوري الإسباني، يحتل (ريال مدريد الأول في الدوري) المركز التاسع وبرشلونة (الثاني في الدوري) المركز 14، وأتلتيكو مدريد (الرابع في الدوري) المركز العشرين، وأتلتيك بلباو (الثامن في الدوري) المركز الـ28، وفياريال (الثالث في الدوري) المركز الـ34.

هذه الهيمنة كانت جلية في الموسم الماضي، حيث سجلّت الأندية الإنجليزية 5 انتصارات وخسارتين (حققت 13 هدفا واستقبلت 8)، وانتهت مباراة ربع النهائي بين أرسنال وريال مدريد، من حيث المبدأ، لمصلحة المدفعجية (1-2 في مباراة الذهاب، و3-0 في مباراة الإياب).

ومع ذلك، يستحيل مقارنة الدوريين دون الإشارة إلى الفجوة المالية المتنامية مع تقدم المواسم. فبينما تُثقل الديون كاهل الأندية الإسبانية، ويُكافح برشلونة لتسجيل صفقات جديدة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الصارمة، تُنفق فرق الدوري الإنجليزي الممتاز (أحيانا) ببذخ خلال فترة الانتقالات، وعلى سبيل المثال، أنفق ليفربول هذا الصيف أكثر من 500 مليون يورو.