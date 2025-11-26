هزيمة برشلونة أمام تشلسي تثير سخط المغردين

أشعلت خسارة برشلونة الإسباني أمام تشلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة منصات التواصل، حيث تحولت المباراة إلى موجة واسعة من التعليقات الغاضبة والساخرة، بينما احتفى جمهور النادي اللندني بالأداء القوي لفريقه.

فمنذ الهدف العكسي الذي سجله مدافع برشلونة جول كوندي، اشتعلت المنصات بتعليقات غاضبة، خصوصا أن ملعب تشلسي لطالما شكّل عقدة للفريق الإسباني، الذي لم يحقق عليه سوى فوز وحيد في تاريخه.

وزاد الطرد المباشر لمدافع برشلونة رونالد أراوخو من انهيار الفريق، واعتبر كثير من المعلقين أن "الأزمة أكبر من مجرد بطاقة حمراء"، على الرغم من أن مدرب برشلونة هانزي فليك قال بعد المباراة إن الطرد هو ما "غيّر كل شيء".

وفي الشوط الثاني، فرض تشلسي سيطرته الكاملة وأضاف هدفين، في حين أُلغي 3 أهداف أخرى كادت تجعل الهزيمة تاريخية. وذكر بعض المغردين بأن برشلونة يُعد أكثر فريق سُجلت أهداف في مرماه عبر تاريخ دوري الأبطال (11 هدفا)، كان بعضها أمام تشلسي نفسه.

تحليل المغردين للمباراة

تفاعل المشجعون على منصات التواصل مع هزيمة برشلونة أمام تشلسي بنبرة تجمع بين الغضب والإحباط والتحليل الفني. فمنهم من أشاد بقوة تشلسي، ومنهم من انتقد أداء برشلونة ولاعبيه، بينما حمّل آخرون المدرب الألماني هانزي فليك مسؤولية التخبط التكتيكي وغياب الروح داخل الفريق.

ورصدت حلقة (2025/11/26) من برنامج "شبكات" جانبا من آراء المغردين، إذ اعتبر الناشط أحمد محسن أن تشيلسي فاز بجدارة بسبب قوة تشكيلته، وكتب:

فوز مستحق لتشيلسي بهذا الفريق المرعب والضغط الرهيب على الخصوم ويمتلك دكة بدلاء كما الأساسين وكل لاعب يلعب ليثبت نفسه يقاتل بشراسة ومدرب محنك.

أما الناشط علي فقد هاجم أداء برشلونة، وغرّد:

أداء هزيل جدا من برشلونة ويستحقون هذه الخسارة تخيل فريق في مباراة واحدة يستقبل 6 أهداف 3 منها أنقذهم الفار منها.. وما زال لامين لا يظهر في المباريات القوية.

واستغرب الناشط مارد من المستوى المتواضع لأراوخو على الرغم من كونه من أفضل المدافعين سابقا، فكتب:

أراوخو عجيب… كان من أفضل المدافعين بالعالم، حاليا كرتين على بعض ما عارف يطلع… ما أعرف أيش السبب … وغير كذا استهتار وضغط ما في… وفوق هذا كله والأسوء ما في روح بالملعب.

ورأى الناشط وائل أن فليك منفصل عن واقع الفريق، وعلّق:

مدرب منفصل عن الواقع، أسلوب واحد، طريقة ضغط وحدة، بيختار 11 وكل واحد يسوي اللي بيعرفه، بدون أي اعتبارات للخصم وأسلوبه يعني معروف إنه تشلسي اليوم سيضغط عالي وبيدري غايب، شو الحلول اللي قدمها فليك؟ صفر.

تشلسي يصعد وبرشلونة يبتعد

بهذه النتيجة، تقدم تشلسي إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط وضَمن وجوده في ثُمن النهائي، في حين تراجع برشلونة إلى المركز 15 في جدول دوري الأبطال.

ويستعد النادي الإسباني الآن لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في كامب نو، وسط تساؤلات كبيرة عما إذا برشلونة سيستعيد توازنه أم أن أزمته أعمق مما يبدو؟