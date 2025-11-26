موسم نيمار ينتهي مع سانتوس ومشاركته بكأس العالم بمهب الريح

تعرّض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس لإصابة جديدة ستحرم فريقه من خدماته في المباريات الثلاث المتبقية.

وأوضحت صحيفة "جي غلوبو" البرازيلية أن نيمار أُصيب في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى، وسيغيب بسبب الإصابة عن بقية الموسم من أجل الخضوع للعلاج.

وكان نيمار يشعر بانزعاج في ركبته اليسرى منذ مباراة سانتوس وميراسول التي جرت يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب فيلا بيلمييرو، لذا تمت إراحته في مواجهة إنترناشونال يوم الاثنين الماضي في بورتو أليغري ثم خضع لفحوصات كشفت عن إصابته الجديدة.

وتُعد هذه الإصابة الرابعة لنيمار في عام 2025 فقط، علما بأنه شارك مع سانتوس في 3 مباريات متتالية في الآونة الأخيرة ضد بالميراس، فلامنغو وميراسول.

إصابات نيمار في العالم الحالي:

عانى من آلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر مع حدوث تورّم منعه من خوض نهائي بطولة باوليستا وذلك في مارس/آذار.

خرج باكيا من الملعب أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي في أبريل/نيسان، وثبتت لاحقا إصابته في العضلة نصف الغشائية للفخذ الأيسر.

تعرّض لإصابة من الدرجة الثانية في العضلة المستقيمة للفخذ الأيمن وذلك في سبتمبر/أيلول.

أُصيب في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان نيمار خضع لجراحة بعد إصابته بتمزّق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومنذ ذلك الحين لم يتمكّن من استعادة مستواه بشكل ثابت وفق الصحيفة ذاتها.

ويقبع سانتوس حاليا في أماكن الخطر بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، بوجوده في المركز الـ17 برصيد 38 نقطة.

وسيخوض سانتوس مبارياته الثلاث الأخيرة محروما من خدمات نجمه نيمار أمام كل من سبورت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، غوافينتودي وكروزيرو يومي 3 و7 ديسمبر/كانون الأول القادم.

مشاركة نيمار في كأس العالم 2026

في السياق، أكدت الصحيفة ذاتها أن الإصابة الجديدة تعرقل رغبة نيمار في تمثيل منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم القادمة، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب البرازيل في مارس/آذار المقبل مباراتين فقط قبل إعلان القائمة النهائية، في حين لا تزال الفترة الرسمية لغياب نيمار عن الملاعب غير معروفة.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيلي صرّح في مقابلة أجراها الشهر الجاري عن إمكانية استدعاء نيمار بقوله "هو ضمن قائمة اللاعبين القادرين على خوض المونديال. بقي 6 أشهر على القائمة النهائية. علينا مراقبته ومراقبة الآخرين لتجنّب الأخطاء في الاختيار النهائي".

مستقبل نيمار مع سانتوس

ومن المقرر أن ينتهي عقد نيمار مع سانتوس في اليوم الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، ورغم ذلك لم يُحسم أمر التجديد بعد خاصة في ظل وضع الفريق الذي يكافح لتفادي الهبوط.

من جهتها، أشارت تقديرات القسم الاقتصادي في سانتوس إلى أن وجود نيمار "أحدث تغييرا كبيرا في توازن الوضع المالي لسانتوس"، في حين لم يكن العائد الرياضي في المستوى المنتظر، وعليه فإن المبالغ المدفوعة للاعب بحاجة إلى إعادة النظر فيها.