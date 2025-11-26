"زماني" و"مكاني" إطلاق الأغنيتين الرسميتين لبطولة كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم -الثلاثاء- والتي ستنطلق في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة عن الأغنيتين الرسميتين للبطولة.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان رسمي أنه تم إصدار الأغنيتين الرسميتين للبطولة، وهما "زماني" و"مكاني".

وأضافت ان أغنية "زماني" تركز على أهمية الطموح والمثابرة بصوت الفنان القطري حمد الخزينة، وهي تعكس روح الإصرار العربي.

وأوضح البيان "أغنية مكاني للنجم المصري محمد منير وكلمات مصطفى حدوتة تتناول مفهوم الوطن والأرض من منظور إنساني، وتبرز القيم المشتركة التي تجمع الشعوب العربية في شعور واحد بالانتماء والوحدة".