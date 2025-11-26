سقوط مانشستر سيتي وفوز دورتموند ويوفنتوس ونابولي ومرسيليا بدوري أبطال أوروبا

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة أولى في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما سقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة صفر-2.

وسجل أليكس جريمالدو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة 23، ثم أضاف باتريك تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، أما مانشستر سيتي فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس.

دورتموند يستعيد توازنه

استعاد بوروسيا دورتموند الألماني توازنه في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 4- صفر.

تعافى دورتموند بهذا الفوز من كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 4، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما بقى فياريال في المركز 33 برصيد نقطة واحدة بعدما تلقى خسارته الرابعة مقابل تعادل وحيد.

أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف سيرهو جيراسي الذي استغل تعثر دفاع فياريال في التعامل مع ركلة ركنية وتمهيد بالرأس من آرون أنسليمينو.

وفي الشوط الثاني عانى فياريال من النقص العددي بعد طرد مدافعه الأرجنتيني خوان فويث في الدقيقة 52.

وبعدها بدقيقتين أضاع جيراسي ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فياريال، لترتد الكرة مجددا إلى المهاجم الغيني ليكملها في الشباك، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54.

وبعدها سجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 58 بعد تبادل رائع للكرة على حدود منطقة الجزاء، بينما أضاع فابيو سيلفا ركلة جزاء أخرى لدورتموند في الدقيقة 82.

لكن دانيال سفينسون أضاف الهدف الرابع لدورتموند بضربة رأس بعد عرضية متقنة من باسكال جروس في الدقيقة 95.

فوز يوفنتوس

وحقق يوفنتوس فوزا قاتلا وصعبا على حساب مضيفه بودو جليمت النرويجي، بنتيجة 3-2.

بهذا الانتصار وصل فريق البيانكونيري إلى النقطة السادسة له بالمركز 21، فيما تجمد رصيد بودو غليمت عند نقطتين بالمركز 31. وانتهى الشوط الاول بتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله أوليه بلومبرج في الدقيقة 27.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني رد لويس أوبيندا بهدف التعادل ليوفنتوس ثم أضاف زميله ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وبدت المباراة في طريقه للانتهاء بالتعادل بعد تسجيل سوندري فيت هدفا قاتلا لبودو غليمت قبل دقيقة من النهاية عبر ضربة جزاء، لكن جوناثان دايفيد تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.

نابولي يهزم كاراباخ

فاز فريق نابولي الإيطالي على ضيفه كاراباخ الأذربيجاني 2 – صفر.

وسجل الأسكتلندي سكوت ماكتومناي هدف التقدم في الدقيقة 65، وأضاف المونتينغري ماركو يانكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن عشر بعدما حقق انتصاره الثاني منذ بداية المسابقة هذا الموسم، أما كاراباخ فلديه نفس رصيد النقاط في المركز السادس عشر.

مارسيليا يقلب الطاولة على نيوكاسل

وقلب مرسيليا الفرنسي تأخره بهدف أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى فوز مثير 2-1.

وبدا أن نيوكاسل في طريقه للخروج فائزا بعد تقدمه بهدف مبكر حمل توقيع هارفي بارنيس في الدقيقة السادسة لكن مرسيليا انتفض بقوة في الشوط الثاني ليظفر بالفوز.

ويدين مرسيليا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ الذي سجل هدفي الحسم في الدقيقتين 46 و50.

الفوز رفع رصيد مرسيليا إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر بعدما سجل انتصاره الثاني مقابل ثلاث هزائم فيما توقف رصيد نيوكاسل عند تسع نقاط في المركز الثامن بعدما تلقى خسارته الثانية مقابل ثلاثة انتصارات.

تعادل بلباو

يم التعادل السلبي على مباراة سلافيا براغ التشيكي مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع بلباو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن والعشرين مقابل ثلاث نقاط لسلافيا براغ في المركز الثلاثين.