سقوط مانشستر سيتي وفوز دورتموند ويوفنتوس ونابولي ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة أولى في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعدما سقط على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 0-2.

وسجل أليكس جريمالدو هدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة الـ23، ثم أضاف باتريك تشيك الهدف الثاني في الدقيقة الـ54.

وبهذه النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ13، أما مانشستر سيتي فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس.

دورتموند يستعيد توازنه

استعاد بوروسيا دورتموند الألماني توازنه في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 4-0.

وتعافى دورتموند بهذا الفوز من كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-4، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، في حين بقي فياريال في المركز الـ33 برصيد نقطة واحدة بعدما تلقى خسارته الرابعة مقابل تعادل وحيد.

وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف سيرهو جيراسي الذي استغل تعثر دفاع فياريال في التعامل مع ركلة ركنية وتمهيد بالرأس من آرون أنسليمينو.

وفي الشوط الثاني عانى فياريال من النقص العددي بعد طرد مدافعه الأرجنتيني خوان فويث في الدقيقة الـ52.

وبعدها بدقيقتين أضاع جيراسي ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فياريال، لترتد الكرة مجددا إلى المهاجم الغيني ليكملها في الشباك، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ54.

وبعدها سجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة الـ58 بعد تبادل رائع للكرة على حدود منطقة الجزاء، في حين أضاع فابيو سيلفا ركلة جزاء أخرى لدورتموند في الدقيقة الـ82.

لكن دانيال سفينسون أضاف الهدف الرابع لدورتموند بضربة رأس بعد عرضية متقنة من باسكال جروس في الدقيقة الـ95.

فوز يوفنتوس

وحقق يوفنتوس فوزا قاتلا وصعبا على حساب مضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2.

وبهذا الانتصار وصل فريق البيانكونيري إلى النقطة السادسة له بالمركز الـ21، في حين تجمد رصيد بودو غليمت عند نقطتين بالمركز الـ31، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله أوليه بلومبيرغ في الدقيقة الـ27.

وبعد مضي 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني رد لويس أوبيندا بهدف التعادل ليوفنتوس، ثم أضاف زميله ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة الـ59.

وبدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بعد تسجيل سوندري فيت هدفا قاتلا لبودو غليمت قبل دقيقة من النهاية عبر ضربة جزاء، لكن جوناثان دايفيد تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.

نابولي يهزم قره باغ

فاز فريق نابولي الإيطالي على ضيفه قره باغ الأذربيجاني 2-0، وسجل الأسكتلندي سكوت ماكتومناي هدف التقدم في الدقيقة الـ65، وأضاف المونتينغري ماركو يانكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ72.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ18 بعدما حقق انتصاره الثاني منذ بداية المسابقة هذا الموسم، أما قره باغ فلديه نفس رصيد النقاط في المركز الـ16.

مارسيليا يقلب الطاولة على نيوكاسل

وقلب مارسيليا الفرنسي تأخره بهدف أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى فوز مثير 2-1.

وبدا أن نيوكاسل في طريقه للخروج فائزا بعد تقدمه بهدف مبكر حمل توقيع هارفي بارنيس في الدقيقة السادسة، لكن مارسيليا انتفض بقوة في الشوط الثاني ليظفر بالفوز.

ويدين مارسيليا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ الذي سجل هدفي الحسم في الدقيقتين الـ46 والـ50.

الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى 6 نقاط في المركز الـ19 بعدما سجل انتصاره الثاني مقابل 3 هزائم، في حين توقف رصيد نيوكاسل عند 9 نقاط في المركز الثامن بعدما تلقى خسارته الثانية مقابل 3 انتصارات.

تعادل بلباو

خيّم التعادل السلبي على مباراة سلافيا براغ التشيكي مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع بلباو رصيده إلى أ4 نقاط في المركز الـ28 مقابل 3 نقاط لسلافيا براغ في المركز الـ30.