ليبيا تعلن موعد نهائي الكأس والسوبر بمصر

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الأربعاء إقامة نهائي كأس ليبيا وكأس السوبر في مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد في بيان إن نهائي الكأس سيقام في الثالث من الشهر المقبل على أن تقام كأس السوبر في السابع من الشهر ذاته.

كان الاتحاد قد أعلن يوم الثلاثاء أن اختيار مقر اللقاءين جاء عن طريق قرعة أُجريت في مقره بحضور لجنة المسابقات وممثلي الناديين.

وفاضلت بين تونس التي اختارها أهلي طرابلس بقيادة المدرب المصري حسام البدري، ومصر التي اختارها أهلي بنغازي بقيادة المدرب المصري طارق مصطفى، وانتهت القرعة باختيار مصر لاحتضان المباراتين.

وأوضح الاتحاد أن المباراتين ستقامان دون حضور جماهيري.