كوكوريلا دمر لامين جمال في مباراة تشلسي وبرشلونة

خطف الإسباني كوكوريلا ظهير تشلسي الأضواء من الجميع في مباراة فريقه ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وحول ليلة مواطنه لامين جمال إلى كابوس يصعب نسيانه.

وحقق تشلسي أمس فوزا مستحقا على ضيفه برشلونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج بلندن في واحدة من قمم الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

ونال كوكوريلا (27 عاما) جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه "الخرافي"، إذ أوقف من خطورة لامين جمال بشكل كامل.

كوكوريلا كابوس لامين جمال

وحظي أداء كوكوريلا بإشادة واسعة من وسائل الإعلام الإسبانية والإنجليزية على حد سواء، فصحيفة "ماركا" الإسبانية علّقت على ما قدمه خريج أكاديمية لاماسيا أمام ناديه الأم بالقول "في واحدة من أصعب التحديات في مسيرته، دمّر كوكوريلا برشلونة ولامين بأداء استثنائي".

وأضافت "نجح كوكوريلا في إيقاف لامين وأفقده أعصابه مرة تلو أخرى في المواجهات الثنائية، ولم يتمكن جناح برشلونة من تجاوزه إطلاقا، كما أضاف ظهير تشلسي إلى صلابته الدفاعية المعتادة قدرة هجومية كانت حاسمة في تحديد نتيجة اللقاء".

وصنع كوكوريلا الهدف الأول لتشلسي بعدما حوّل كرة عرضية قابلها البرازيلي إستيفاو قبل أن يضعها جول كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه، وبعد ذلك تسبب في البطاقة الصفراء الثانية لرونالد أراوخو التي أنهت المباراة عمليا لصالح "البلوز".

وتاليا أبرز أرقام كوكوريلا ضد برشلونة:

لم يُراوَغ إلا مرة واحد طوال 90 دقيقة.

تسبّب في طرد أراوخو.

فاز بـ4 من أصل 5 محاولات افتكاك.

فاز بـ8 من أصل 15 مواجهة ثنائية.

قام بقطع كرتين.

استعاد ثلاث كرات.

إشادة مدرب تشلسي

وكال الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشلسي عبارات المديح لكوكوريلا بقوله "نحن سعداء جدا بوجوده معنا، إنه لاعب مذهل ليس فقط في الجانب الدفاعي".

ولا يزال كثيرون يتذكرون أن كوكوريلا كان لاعبا في برشلونة الذي كان بإمكانه الاحتفاظ بخيار شراء عندما غادر اللاعب نحو الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى برايتون عام 2021.

قبلها تألق الظهير الإسباني مع إيبار وخيتافي قبل أن تأتي صفقة انتقاله الضخمة إلى تشلسي عام 2022، والتي أثارت دهشة كثيرين لا سيما أنها بلغت 65 مليون يورو.

وفي موسمه الرابع مع تشلسي أصبح كوكوريلا ركيزة أساسية في صفوف بطل أندية العالم، وصاحب الجهة اليسرى في المنتخب الإسباني.

وترى "ماركا" أنه في العصر الذي يملك فيه منتخب إسبانيا فائضا من الأظهرة اليسرى من المستوى الرفيع مثل غريمالدو وأليخاندرو بالدي وألفارو كاريراس، لم يعد هنا أحد يشك في هوية اللاعب الذي يجب أن يواصل شغل هذا المركز في المونديال المقبل.