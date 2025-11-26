كيف تحوّل تحالف بيريز ولابورتا رئيسي ريال مدريد وبرشلونة إلى عداء؟

شهدت الآونة الأخيرة تدهورا في العلاقات بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوان لابورتا نظيره في برشلونة، بعد أشهر وربما أعوام من التحالف في قضايا عديدة.

وهاجم بيريز برشلونة بضراوة في اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد الذي عُقد يوم الأحد الماضي، وفيه لم يترك رئيس ريال مدريد موضوعا يمكنه أن يؤذي برشلونة إلا وذكره على حد قول صحيفة "سبورت" الإسبانية التي كشفت أسباب هذا التحوّل.

ومن أبرز الموضوعات التي هاجم فيها بيريز برشلونة، مباراة ميامي المثيرة للجدل، تقارب النادي الكتالوني من رابطة الأندية الأوروبية، عمليات تسجيل اللاعبين بالموسم الماضي وقضية نيغريرا.

كيف تحوّل تحالف بيريز ولابورتا إلى عداء؟

وكان بيريز في علاقة ودية مع لابورتا، إذ قال الأول في اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد العام الماضي "إذا استبعدنا المشاحنات على أرض الملعب، فعلى برشلونة وريال مدريد أن يساعد كلٌّ منهما الآخر".

وأضاف "أقول هذا بكل صدق. ريال مدريد هو النادي الأول في العالم وبرشلونة من الكبار، علينا أن نفكر في أنه ناد من بين الأكبر في العالم. لماذا قد نتخاصم؟".

وكلّفت تلك التصريحات بيريز -ولا تزال- انتقادات قاسية من شريحة واسعة من جماهير ريال مدريد، التي لم تستوعب عدم إلحاق المزيد من الضرر ببرشلونة في ظل الأزمة الاقتصادية والمشكلات المتعددة التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وبحسب وسائل إعلام عديدة، فإن بيريز تدخّل شخصيا في مساعدة برشلونة على إعادة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور مطلع العام الحالي، في وقت كان فيه لابورتا شريكه الرئيسي في أكبر مشروع عمل عليه وهو "دوري السوبر الأوروبي"، لكن هذه المواقف تغيّرت الآن.

خيانة غير متوقعة

وانقلبت العلاقة الودية بين الرئيسين خلال الأشهر الأخيرة، فالإحساس في مدريد هو أنهم قدّموا يد العون لبرشلونة في عدة جوانب، لكن الفريق الكتالوني خان تلك الثقة، طبقا لسبورت.

وركّز بيريز في حربه ضد مؤسسات كرة القدم على تقليص قوة رابطة الدوري الإسباني بقيادة خافيير تيباس، وألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، وهما العدوان الرئيسيان لرئيس ريال مدريد في السنوات الأخيرة وليس برشلونة.

لكن التقارب الواضح بين برشلونة والاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبي أثار غضب بيريز.

وقال لابورتا بوضوح "نحن في برشلونة نسعى لتهدئة كرة القدم الأوروبية. نريد التوصل إلى اتفاق والعودة إلى الاتحاد الأوروبي. دورنا كان بناء الجسور معه".

مباراة ميامي

ومنذ تصريحات لابورتا تلك، أصبح موقف ريال مدريد تجاه برشلونة أكثر صرامة فعمل النادي الأبيض بكل الطرق على إلغاء مباراة برشلونة وفياريال التي كان من المخطط إقامتها في ديسمبر/كانون الأول القادم في مدينة ميامي الأميركية لحساب الجولة الـ17 من الليغا، وقد نجح الميرنغي في مساعيه.

قضية نيغريرا

قبلها اتخذ ريال مدريد "موقفا عدائيا" من برشلونة بانضمامه كطرف في قضية نيغريرا الشهيرة، ففي سبتمبر/أيلول الماضي طلب النادي الأبيض إضافة ملف جديد إلى الدعوى التي قدّمها يتضمّن تصريحات لعدد من مسؤولي برشلونة السابقين.

التصريحات

وزادت حدة التوتر بين الرئيسين والناديين في الآونة الأخيرة وهو ما ظهر جليا في التصريحات الصادرة من الجانبين.

وقال لابورتا بعد طرد هانسي فليك في مباراة برشلونة وجيرونا "إن لم تكن هناك يد بيضاء، فهي تشبهها كثيرا"، ليرد عليه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد "يقول ذلك بسبب قضية نيغريرا"، كما أن جود بيلينغهام تطرّق إلى هذه القضية خلال الكلاسيكو الأخير في الدوري.

😯 ¡Florentino Pérez pone en duda los títulos del Barça en la época del 'Caso Negreira'! ❌ "No es normal que el Barça haya pagado 8 millones al vicepresidente de los árbitros durante al menos 17 años". 🤯 "Este periodo coincide, casualmente, con los mejores resultados… pic.twitter.com/SXElMTouu5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2025

وبعدها جاء الدور على بيريز الذي صعّد من حدة الأمور في كلمته بالجمعية العمومية بقوله "ليس طبيعيا أن يدفع برشلونة أكثر من 28 مليون يورو لنائب رئيس الحكام لمدة 8 سنوات، أيا كان السبب فهذا غير طبيعي، ليس من باب المصادفة أن يتزامن ذلك مع أكثر فترات برشلونة نجاحا".

قمة الجفاء

ولم يحدث بين لابورتا وبيريز سوى لقاء رسمي واحد في المنصة الشرفية لسانتياغو برنابيو خلال الكلاسيكو، ويبدو أن ريال مدريد تخلى تماما عن فكرة مساعدة برشلونة التي تحدث عنها رئيسه قبل عام فقط، "الذي اعتمد نهجا عدائيا في وقت يوضح فيه برشلونة بكل الوسائل أن عدوه الأول يرتدي اللون الأبيض" على حد قول الصحيفة التي ختمت بالقول "الطلاق بينهما يبدو نهائيا".