رواندا وموريشيوس تستضيفان مباريات في سلسلة فيفا 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رواندا وموريشيوس ستنضمان إلى قائمة الدول المستضيفة لمباريات سلسلة فيفا 2026، المقررة خلال نافذة المباريات الدولية في مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين.

وتأتي هذه الخطوة بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس/آذار 2024، حيث تسعى فيفا إلى توسيع نطاق البطولة لتشمل عددا أكبر من المنتخبات والدول المستضيفة، إضافة إلى إطلاق نسخة خاصة بالمنتخبات النسائية.

وفي بيان رسمي، أوضحت الفيفا أن الهدف من التوسع هو إتاحة "مباريات دولية أكثر جدوى" وتعزيز فرص التنافس والتبادل الفني بين القارات، بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لفيفا 2023-2027 التي تركز على تحقيق التوازن التنافسي والنمو الفني.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو أن السلسلة الجديدة "تهدف إلى ربط الأمم عبر المنافسة، وتقوية اللعبة على جميع المستويات، وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية للظهور على المسرح العالمي".

الدول المستضيفة

إلى جانب رواندا وموريشيوس، شملت قائمة الدول المستضيفة: أستراليا، أذربيجان، إندونيسيا، كازاخستان، بورتوريكو، وأوزبكستان، مع احتمال إضافة دول أخرى في الأشهر المقبلة.

ورغم أهمية الحدث، يواجه البلَدان تحديات تنظيمية، إذ يتزامن موعد السلسلة مع انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، مما قد يفرض ضغوطا على جداول المباريات واللوجستيات الخاصة بالمنتخبين.