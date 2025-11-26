رقم سلبي لليفربول لم يحدث منذ 60 عاما

تفاقمت معاناة ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمة جديدة هي السادسة له منذ بداية الموسم الحالي.

وسقط ليفربول -السبت الماضي- على ملعب أنفيلد أمام ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 0-3 ضمن مباريات الجولة الـ12 من البريميرليغ، ليسجل الفريق سلسلة كارثية من الأرقام السلبية.

أرقام سلبية بالجملة لليفربول

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات أن ليفربول خسر مباراتين متتاليتين بفارق 3 أهداف أو أكثر لأول مرة منذ أبريل/نيسان 1965 تحت قيادة مدربه الأسبق بيل شانكلي.

وكان ليفربول قد خسر في الجولة الماضية من البريميرليغ أمام مضيفه مانشستر سيتي بـ3 أهداف دون رد.

في هذه الأثناء، يعاني ليفربول من ضعف واضح في خط دفاعه، إذ استقبلت شباك الريدز 20 هدفا في أول 12 مباراة بالدوري الإنجليزي، وهو ما يقرب من نصف عدد الأهداف التي تلقاها في الموسم الماضي بالكامل (41)، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويُعد ليفربول رابع أضعف فريق من الناحية الدفاعية بعد وولفرهامبتون (27)، وست هام يونايتد (25) وبيرنلي (24).

وفي الوقت نفسه، أصبح ليفربول رابع فريق يبدأ الموسم بصفته حامل اللقب في الدوري الإنجليزي ويتلقى 6 هزائم أو أكثر، بعد بلاكبيرن روفر في 1995-1996 (6 هزائم)، وتشلسي 2015-2016 (7 هزائم)، وليستر سيتي 2016-2017 (6 هزائم).

كارثة إيزاك

وعلى الصعيد الفردي، دخل السويدي ألكسندر إيزاك تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي من الباب الخلفي، باعتباره أول لاعب في تاريخ الريدز يخسر أول 4 مباريات له عندما يشارك أساسيا.

وترى الصحيفة ذاتها أن على الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول التحرك بشكل عاجل وإيقاف نزيف النقاط قبل أن يزداد عليه الضغط وربما تتم إقالته من منصبه.

سلوت يتحمل المسؤولية

من جهته، أقر سلوت بمسؤوليته عن تراجع نتائج الفريق معربا عن ثقته في التحسن قريبا.

وقال سلوت "الخسارة 0-3 على أرضك هي نتيجة سيئة للغاية بغض النظر عن الفريق المنافس، أود التأكيد أنني المسؤول عن الخسائر الحالية، فالمدرب مسؤول عندما يفوز الفريق وهو كذلك عند الخسارة".

وأضاف "لا يمكنني أبدا اختلاق أعذار لهذه النتائج. هذا بعيد جدا عن المستوى المقبول، وأنا المسؤول عن ذلك".

ورغم ذلك يصر سلوت على أنه سيجد وسيلة لإيقاف هذا النزيف بقوله "بالطبع هناك مخرج، خاصة مع اللاعبين المميزين الذين لدينا".

وختم "بغض النظر عما إذا فزت أو خسرت، عند إعداد التشكيلة أو إجراء التبديلات وعند النظر إلى الوراء نفكر أين يمكننا التحسن، وأين يمكننا التعديل؟ لكن هذا شيء مختلف عن الشك في قدرتنا".

وتراجع ليفربول إلى المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويبتعد الآن بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي سيواجه جاره توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد في قمة الجولة ذاتها.