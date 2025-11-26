تأهل منتخبي عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب 2025

تأهل منتخبا عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب 2025، بعد فوز الأول على الصومال بركلات الترجيح والأحمر البحريني على جيبوتي في الملحق المؤهل لنهائيات المسابقة العربية.

وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، سجل محمد الرميحي (36) هدف المباراة التي شهدت طرد الجيبوتي أحمد زكريا لحصوله على الإنذار الثاني (41).

وبهذا الانتصار، حجزت البحرين مقعدها في النهائيات وخوض المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر حاملة اللقب والعراق إلى جانب الفائز من لقاء السودان ولبنان الذي يقام لاحقا.

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب عُمان فوزا صعبا على نظيره الصومالي بركلات الترجيح 4-1 اليوم الأربعاء في إطار مباريات الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وأقيمت المباراة بين عمان والصومال على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، في لقاء حسم المتأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، وفاز منتخب عمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويلعب منتخب عمان في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب والسعودية إلى جانب الفائز من لقاء اليمن وجزر القمر.

وتستضيف قطر فعاليات بطولة كأس العرب 2025، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبا.