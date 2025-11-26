رياضة|كأس العرب|قطر

السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى كأس العرب

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Qualifying - Lebanon v Sudan - Thani bin Jassim Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 26, 2025 Sudan's Mohamed Abooja and Mohamed Abuaagla celebrate after the match REUTERS/Rula Rouhana
لاعبو السودان يحتفلون بالتأهل لكأس العرب (رويترز)
Published On 26/11/2025
|
آخر تحديث: 23:12 (توقيت مكة)

قلب 10 من لاعبي السودان تأخرهم بهدف في الشوط الأول لانتصار 2-1 على لبنان اليوم الأربعاء، ليحجز السودان بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب لكرة القدم التي ستقام في قطر مطلع الشهر الجاري.

وأكمل السودان المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد حصول جون مانو على إنذارين في غضون 4 دقائق.

واستغل منتخب لبنان النقص العددي ليتقدم في النتيجة بعد نصف ساعة من البداية عن طريق خليل خميس بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أخطأ دفاع وحارس السودان في التعامل معها، ليضعها المدافع في الشباك من مسافة قريبة.

وأدرك السودان التعادل قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، بعد ركلة ركنية قابلها مصطفى كرشوب بتسديدة من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة في مدافع لبنان محمد حيدر وتسكن الشباك.

وأحرز ياسر جوباك هدف الفوز للسودان في الدقيقة 74 بعدما استلم الكرة على الناحية اليمنى وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة بتسديدة قوية في المرمى.

وبهذا الفوز انضم منتخب السودان إلى المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر حاملة اللقب، والعراق والبحرين التي تأهلت بفوزها 1-0 على جيبوتي في وقت سابق من اليوم.

المصدر: وكالات

