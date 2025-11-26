السودان يفوز على لبنان ويتأهل إلى كأس العرب

قلب 10 من لاعبي السودان تأخرهم بهدف في الشوط الأول لانتصار 2-1 على لبنان اليوم الأربعاء، ليحجز السودان بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بكأس العرب لكرة القدم التي ستقام في قطر مطلع الشهر الجاري.

وأكمل السودان المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 22، بعد حصول جون مانو على إنذارين في غضون 4 دقائق.

واستغل منتخب لبنان النقص العددي ليتقدم في النتيجة بعد نصف ساعة من البداية عن طريق خليل خميس بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أخطأ دفاع وحارس السودان في التعامل معها، ليضعها المدافع في الشباك من مسافة قريبة.

شوف الهدف |

منتخب لبنان يتقدم 1-0 على منتخب السودان عن طريق خليل خميس في الدقيقة 30 #كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/iFVs57wTUi — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

وأدرك السودان التعادل قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، بعد ركلة ركنية قابلها مصطفى كرشوب بتسديدة من داخل المنطقة، لتصطدم الكرة في مدافع لبنان محمد حيدر وتسكن الشباك.

شوف الهدف |

منتخب السودان يعادل النتيجة 1-1 مع لبنان .. بواسطة مدافع لبنان محمد حيدر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43 #كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/2M3BRtNzW3 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

وأحرز ياسر جوباك هدف الفوز للسودان في الدقيقة 74 بعدما استلم الكرة على الناحية اليمنى وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة بتسديدة قوية في المرمى.

شوف الهدف |

منتخب السودان يتقدم 2-1 على منتخب لبنان بواسطة ياسر جوباك في الدقيقة 74#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/rl31kYRvkk — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

وبهذا الفوز انضم منتخب السودان إلى المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر حاملة اللقب، والعراق والبحرين التي تأهلت بفوزها 1-0 على جيبوتي في وقت سابق من اليوم.