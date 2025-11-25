وفاة مصارع فنون قتال مختلطة بعد انهياره داخل الحلبة

توفي المصارع الأميركي في الفنون القتالية المختلطة إسحاق جونسون، نهاية هذا الأسبوع، بعد إصابته بجروح خطيرة خلال نزال في الولايات المتحدة.

وفقد إسحاق جونسون حياته متأثرًا بإصابات تعرض لها خلال نزال في فعالية "تحدي الماتادور فايتر" في ملعب سيسرو، في ضواحي شيكاغو، يوم الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال الجولة الثالثة في نزال مواي تاي فئة الوزن الثقيل ضد ماريو ألكساندروفسكي، انهار الأميركي البالغ من العمر 31 عامًا ونُقل على الفور إلى المستشفى، وفقًا لمنظم الحدث جو غويتيا.

وتوفي جونسون بعد ساعات قليلة في المركز الطبي بجامعة لويولا ولم تُعلن نتائج تشريح الجثة بعد.

وفتح تحقيق لتحديد السبب الدقيق للوفاة والتحقق من الالتزام ببروتوكولات السلامة في الحدث الذي أقيم في شيكاغو.

كتب غويتيا في منشور على فيسبوك: "لا أجد كلماتٍ للتعبير عمّا أشعر به الآن. أتقدم بأحرّ التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق".

وتشكل هذه المأساة جزءا من سلسلة مروعة من الوفيات في الرياضات القتالية في عام 2025، بما في ذلك وفاة اثنين من الملاكمين اليابانيين يبلغان من العمر 28 عاما في 2 أغسطس/آب في طوكيو.

وأعربت منظمة الملاكمة العالمية (WBO) عن "حزنها العميق" لهذه الخسائر وذكرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن شيغيتوشي كوتاري "توفي متأثرًا بإصابات تعرض لها خلال نزاله على اللقب في 2 أغسطس/آب الماضي".