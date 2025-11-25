نصحية روني لسلوت مدرب ليفربول: استبعد صلاح

دعا واين روني النجم الأسبق لنادي مانشستر يونايتد، الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول إلى استبعاد النجم المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية، إذا ما أراد إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وتلقى ليفربول السبت الماضي هزيمته السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك أمام ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة 0-3، في المباراة التي جرت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الـ12 من المسابقة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أرسنال يحسم ديربي لندن بفوز كبير على توتنهام

أرسنال يحسم ديربي لندن بفوز كبير على توتنهام list 2 of 2 إيزاك مهاجم ليفربول يتلقى تهديدات بالقتل end of list

وفشل صلاح (33 عاما) في تلك المباراة في التسجيل أو صناعة الأهداف، كما ظهر بمستوى مخيّب للآمال وهي ليست المرة الأولى للنجم المصري هذا الموسم.

روني لسلوت: استبعد صلاح

ووجّه الدولي الإنجليزي السابق في برنامجه "ذا واين روني شو" انتقادات حادة لصلاح بقوله إنه لا يقدّم المساندة الدفاعية لزملائه.

"There's no excuse for not fighting and not tackling" Rooney is calling for Mo Salah to be dropped ❌ pic.twitter.com/7DBkfKu7qw — Empire of the Kop (@empireofthekop) November 24, 2025

وقال "صلاح لا يساعد الفريق دفاعيا، لذا أريد أن أسأل أي رسالة ستصل إلى لاعب يجلس على الدكة ويرى زميلا لا يعود إلى الخلف، ومع ذلك يشارك أساسيا في كل مباراة".

وأضاف "طالما أن الفريق يمر بمرحلة صعبة فيجب على سلوت اتخاذ قرار يجعل الفريق متماسكا وصعب الهزيمة، ويُلزم كل لاعب بالعودة إلى الدفاع".

وتابع روني "لو كنت مكان سلوت لقررت إحداث صدمة إيجابية داخل الفريق وأجلست صلاح على الدكة، ثم بعد عودة الانتصارات يمكنه إعادته للتشكيلة على أمل أن يلتزم أكثر بالواجبات الدفاعية. أعتقد أن ذلك سيؤثر على الفريق بشكل مؤكد".

ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد من ليفربول الذي تلقى انتقادات من روني الذي تطرّق إلى عدد من اللاعبين الكبار لم يقدموا الأداء المطلوب.

وواصل "العديد من اللاعبين لم يكونوا جيدين على الإطلاق وليس فان دايك وصلاح فقط رغم أنهما من قادة الفريق، لكن لاعبين مثل (ألكسيس) ماك أليستر الذي أصبح جزءا من الفريق منذ سنوات، و(ريان) غرافنبيرخ الذي قدم موسما رائعا العام الماضي، هؤلاء اللاعبون يجب أن يرفعوا مستواهم، ويقفوا خلف الجميع، ويحاولوا بناء فريق قادر على الفوز مجددا".

تأثير وفاة جوتا

وأشار روني إلى أن وفاة زميلهم البرتغالي ديوغو جوتا قد تكون أثرت نفسيا على الفريق وأسهمت في تراجع نتائجه.

إعلان

وختم روني "إنهم يمرون بفترة صعبة، أليس كذلك؟ لا بد من النظر إلى ما حدث لجوتا والتأثير الذي تركه على اللاعبين، كان زميلا لهم ويتعاملون معه يوميا، ولا بد أن يكون لهذا أثر كبير".

وبعد هزيمة السبت الماضي وجد حامل اللقب نفسه في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.