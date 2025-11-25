تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب الإمارات لمتابعة المباراة التي تجمع بين أرسنال الإنجليزي وضيفه بايرن ميونخ ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستشهد المباراة صراعا من نوع خاص بحثا عن الانفراد بصدارة ترتيب جدول الدوري، حيث يحتل بايرن ميونخ القمة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرسنال.

موعد مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن.

وتنطلق المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الـ8 مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ

beIN SPORTS 1 HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

وسيكون على أرسنال -الذي يمتلك أقوى خط دفاع في المسابقة، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف- التعامل مع بايرن ميونخ، الذي سجل 14 هدفا في النسخة الحالية، بقيادة هدافه هاري كين.

وحقق بايرن وأرسنال الفوز في الجولات الأربع السابقة، ورغم أنهما يتساويان في فارق الأهداف إلا أن بايرن يتصدر جدول الترتيب بفضل أنه سجل 3 أهداف أكثر من أرسنال.

ويقود هجوم بايرن كين الذي سجل 26 هدفا للنادي ومنتخب بلاده في 19 مباراة. وسجل قائد منتخب إنجلترا 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، متساويا مع إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، لاعب ريال مدريد. فيما يتصدر فيكتو أوسيمين، لاعب غلطة سراي، ترتيب الهدافين بـ6 أهداف.

وكان بايرن فاز على باريس سان جيرمان 2-1 في الجولة الماضية.

وأرسنال هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في مرحلة الدوري، بينما تلقت شباك بايرن 3 أهداف.

وحقق بايرن الفوز في 16 من أصل 17 مباراة هذا الموسم، وكان تعثره الوحيد عندما تعادل مع يونيون برلين 2-2 مطلع هذا الشهر.

في المقابل، لم يخسر أرسنال في 15 مباراة متتالية، كما أنه فاز في 15 من أصل 18 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.