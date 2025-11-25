فلسطين تفوز على ليبيا وتتأهل لكأس العرب

فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره الليبي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف ،ليتأهل إلى كأس العرب لكرة القدم المقررة مطلع الشهر المقبل في قطر.

وانضم المنتخب الفلسطيني للمجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس وسوريا التي فازت على جنوب السودان في الملحق.

وبعد مرور 20 دقيقة من مباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات التي أقيمت في الدوحة، لاحت لمنتخب فلسطين أكثر من فرصة لافتتاح

التسجيل وسط تألق مدافعي ليبيا.

كما أهدر مصطفى زيدان لاعب فلسطين فرصة سهلة لهز الشباك في الدقيقة 42 حين سدد من داخل المنطقة بجوار المرمى.

وبعدها بدقيقة واحدة رد منتخب ليبيا بهجمة خطيرة وكاد فاضل سلامة أن يفتتح التسجيل بعدما استقبل تمريرة طويلة ضربت الدفاع ليصبح في مواجهة الحارس لكنه سدد بعيدا.

وأهدر عز الدين المريمي فرصة سانحة لليبيا في الدقيقة 56 بتسديدة أرضية زاحفة من مسافة قريبة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 76 شتت دفاع ليبيا تسديدة هائلة من حامد حمدان بعد ركلة ركنية.

وفرط منتخب ليبيا في فرصة خطيرة من مسافة قريبة في الدقيقة 83 وسدد فوق العارضة.

يذكر أن منتخب فلسطين سوف يواجه منتخب قطر البلد المنظم في حفل افتتاح البطولة باستاد البيت يوم 01 ديسمبر 2025.