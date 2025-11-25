"مطالب تعجيزية".. تفاقم أزمة تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

فجّر النجم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أزمة جديدة مع إدارة النادي الملكي تتعلق بتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2027.

وأكد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن فينيسيوس (24 عاما) أبلغ ريال مدريد بأنه لا يرغب في تجديد عقده في ظل توتر علاقته بمدرب الفريق تشابي ألونسو.

وجاء ذلك خلال محادثة بين فينيسيوس ورئيس الريال فلورنتينو بيريز أواخر الشهر الماضي، كشف عن تفاصيلها للموقع المذكور 3 أشخاص طلبوا عدم كشف أسمائهم.

كواليس أزمة فينيسيوس مع ريال مدريد

وذهب فينيسيوس لمقابلة بيريز للاعتذار عن سلوكه في كلاسيكو الليغا ضد برشلونة بعد غضبه من استبداله حيث صرخ حينها "دائما أنا، سأرحل عن الفريق، من الأفضل أن أغادر، سأرحل".

وخلال الاجتماع نفسه، فتح النقاش حول مستقبل فينيسيوس، وفيه أوضح اللاعب أن التمديد ليس الخيار المناسب له بسبب علاقته مع ألونسو، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف وفق الموقع نفسه.

من جهتها تحدثت مصادر مقربة من فينيسيوس عن مخاوفه من العلاقة مع ألونسو، حيث زاد التوتر بينهما خلال الأشهر الأولى من الموسم الجاري.

وتعود جذور الأزمة بينهما إلى الهزيمة التي تلقاها ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان 0-4 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يومها كان ألونسو يخطط لإبقاء فينيسيوس على دكة البدلاء لكن إصابة ترينت ألكسندر أرنولد أجبرته على تغيير خطته.

وشارك فينيسيوس أساسيا في الجناح الأيمن بدلا من مركزه المفضل على اليسار، ومنذ ذلك الوقت لم يُكمل سوى 5 مباريات فقط من أصل 17 مباراة لعبها الفريق هذا الموسم، كما بدأ 4 مباريات من على دكة البدلاء بما فيها التعادل 2-2 مع إلتشي يوم الأحد الماضي.

3 أسباب تلخص الأزمة

يعتقد فينيسيوس أن ألونسو لا يعامله بإنصاف، وأن علاقة الرجلين في الحضيض وتزداد تعقيدا، رغم حرص ألونسو الدائم على التأكيد خلال المؤتمرات الصحفية أنه لا توجد مشكلة شخصية بينه وبين فينيسيوس.

لم يستطع ألونسو -حتى الآن- تخطي عدم ذكر "فيني" لاسمه في رسالة الاعتذار التي نشرها بعد الكلاسيكو، وكان ذلك متعمدا وفق المعلومات التي حصل عليها الموقع، خاصة أن المدرب كان حاضرا في التمرين وهو ما سبّب صدمة داخل النادي.

الراتب الخرافي الذي يطلبه الدولي البرازيلي.

راتب خرافي

وكان فينيسيوس قد طلب في السابق عقدا تاريخيا في فئة الأعلى على الإطلاق في النادي، وهو راتب مشابه لما كان يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبلغ الراتب السنوي الحالي لفينيسيوس 18 مليون يورو، فيما عرض عليه ريال مدريد رفع راتبه إلى 20 مليونا في العقد الجديد، لكن اللاعب يريد أكثر من ذلك بكثير على حد وصف "ذا أثلتيك".

ويكشف الموقع الموثوق أن فينيسيوس طلب 30 مليون يورو صاف بعد خصم الضرائب كراتب سنوي، ويتضمن هذا الراتب المكافآت والإضافات.

ويدرك "الميرينغي" أن مفاوضاته مع فينيسيوس ازدادت تعقيدا، فإلى جانب الخلافات المالية بين الطرفين، برز الوضع المعقّد بينه وبين ألونسو.

ويرى البعض أن موقف فينيسيوس هو مجرد مناورة تفاوضية، لكن جميع المصادر أكدت أنه ببساطة لا يرى أن الالتزام طويل الأمد مناسب في ظل علاقته الحالية مع ألونسو، وهذا "لم يكن مفاجئا داخل النادي لكنه يثير القلق" بحسب " ذا أثلتيك".