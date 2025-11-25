رياضة|بطولات أوروبية

مشروع سان جيرمان الجديد يركز على المواهب المحلية

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Players of Paris Saint-Germain pose for a team photograph prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)
فريق سان جيرمان ثاني أصغر فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا (غيتي)
Published On 25/11/2025
|
آخر تحديث: 23:19 (توقيت مكة)

حفظ

خطف فريق سان جيرمان الأضواء الموسم الماضي أوروبيا وعالميا، ليس فقط بتتويجه التاريخي لأول مرة بدوري أبطال أوروبا، ووصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية فحسب، إنما بالإستراتيجية الجديدة التي انتهجها الفريق بالاعتماد على المواهب الشابة والصغيرة، والتي أثبتت كفاءتها وجدارتها في حمل ألوان الفريق، بل وأكدت نجاح التحول الجديد في إدارة الفريق الباريسي.

MUNICH, GERMANY - MAY 31: Marquinhos of Paris Saint-Germain lifts the UEFA Champions League trophy after his team's victory, to secure Paris Saint-Germain's first ever UEFA Champions League title in the club's history and a record UEFA Champions League Final winning scoreline of 5-0, following the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
صور التتويج التاريخي لفريق سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا 2025 (غيتي)

وبالنسبة للنادي الفرنسي، كان هذا الأمر تحولا إستراتيجيا. فبعد أكثر من عقد من التعاقدات التي استقطبت اهتمام وسائل الإعلام، يعتمد سان جيرمان على مجمعه التدريبي الجديد الذي بلغت تكلفته 350 مليون يورو (403 ملايين دولار) لبناء فرق المستقبل والتي ستعتمد بشكل كبير على لاعبين من داخل النادي.

مشروع المجمع التدريبي لسان جيرمان

ويضم هذا المرفق الواقع على مشارف باريس، فرق سان جيرمان للرجال والسيدات والشبان تحت هيكل واحد، وهي خطوة تهدف إلى عكس تحول النادي نحو تطوير المواهب المحلية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال لويس كامبوس المدير الرياضي للصحفيين "هناك دفعة واحدة فقط من السلالم لصعودها. وعلى المدى البعيد سيكون من الممكن بناء فريق بدون إنفاق مبالغ طائلة في سوق الانتقالات، والحصول على فريق بهوية فرنسية".

المجمع التدريبي لفريق سان جيرمان المصدر: باريس سان جيرمان
المجمع التدريبي للفريق الباريسي (باريس سان جيرمان)

هذه الهوية واضحة بالفعل. هذا الموسم، انضم 5 لاعبين من الأكاديمية (وارن زاير إيمري وسيني مايولو ونواه كامارا وإبراهيم مباي وكونتان إنجانتو) للفريق الأول.

كما أشرك باريس سان جيرمان أصغر تشكيلة أساسية في تاريخه ضد مونبلييه في مايو/أيار الماضي بمتوسط أعمار بلغ 21 عاما و251 يوما، وكان الفريق الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا ثاني أصغر فريق يفوز بالبطولة، بمتوسط أعمار بلغ 24 عاما و110 أيام، وهو أكبر قليلا من فريق أياكس أمستردام موسم 1995/1994.

إعلان

وحطم اثنان من أبرز المواهب في النادي الأرقام القياسية؛ إذ بدأ زاير إيمري مباراة وعمره 16 عاما و4 أشهر و29 يوما ولعب مباي وعمره أكبر بشهرين فقط.

وتمثل هذه السياسة تحولا جديدا في النهج الذي تم اتخاذه، بعد استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية على النادي عام 2011، عندما أصبح باريس سان جيرمان أحد أكبر أندية أوروبا إنفاقا على التعاقدات.

وتعاقد بطل فرنسا مع نجوم عالميين مثل زلاتان إبراهيموفيتش ونيمار وكيليان مبابي وليونيل ميسي، لكنه فشل في الفوز بكأس أوروبا للمرة الأولى معهم.

3 أعمدة للمشروع

قال يوهان كاباي مدير الأكاديمية إن مشروع المجمع التدريبي، الذي اكتمل في يناير/كانون الثاني 2024، يعتمد على 3 أعمدة وهي:

  • التطوير الرياضي.
  • التعليم.
  • النمو الشخصي.
PARIS, FRANCE - APRIL 09: An exterior view of the main building during a training session at PSG Campus on April 09, 2024 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)
صورة خارجية للمجمع التدريبي الجديد لفريق سان جيرمان (غيتي)

وأكد كاباي هذا الكلام بعد زيارة الأسبوع الماضي من هيئة تفتيش العمل للمجمع، وهي هيئة حكومية فرنسية مسؤولة عن مراقبة الامتثال لقانون العمل، والتي تبحث في سوء الإدارة المزعوم في الأكاديمية.

وقال "ليس لدينا ما نخفيه. عندما يكون لديك طموح عليك أن تتقبل مستوى المتطلبات التي يفرضها ذلك. علينا أن نواصل العمل والمضي قدما. بالنسبة لي أهم شيء، والذي ينبغي أن يظل تركيز الجميع عليه، هو مهمتنا الأساسية".

ويهدف قرب لاعبي الأكاديمية من الفريق الأول إلى تسهيل عملية التحول والانتقال.

وقال كامبوس "نريد أن تفهم فرقنا للشباب مبادئ اللعب التي يتبعها مدرب الفريق الأول. عند انطلاقهم، يجب أن يكونوا على دراية مسبقة بأسلوبنا في الضغط والاستحواذ".

ولإيجاد مساحة للاعبي الأكاديمية، لجأ باريس سان جيرمان إلى تقليص حجم الفريق الأول عمدا.

PARIS, FRANCE - APRIL 09: A general view during a training session at PSG Campus on April 09, 2024 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)
صور تدريبات الفريق الأول لسان جيرمان 2024 (غيتي)

وأضاف كامبوس "هذه ليست هدايا. فريقنا قائم على وجود 14 أو 15 لاعبا يجيد اللعب في أكثر من مركز، مع مكان لـ6 أو 7 لاعبين من الأكاديمية يكتسبون مقاعدهم في الفريق الأول".

ويأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه كرة القدم الفرنسية ضغوطا اقتصادية عقب تراجع إيرادات البث المحلي. وبالنسبة لباريس سان جيرمان، أصبح تطوير اللاعبين داخليا ضرورة رياضية ومالية.

وقال كاباي "هذه مجرد البداية. نحتفل بمرور 50 عاما، لكن هذا المشروع هو بداية لشيء أكبر بكثير".

المصدر: وكالات

إعلان