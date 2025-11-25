عبد الحميد بودلال.. "هويسن" الكرة المغربية

ثبّت المغربي عبد الحميد بودلال مدافع "ستاد رين" الفرنسي أقدامه كواحد من أبرز النجوم المغاربة في الدوريات الأوروبية الكبرى، على الرغم من بدايته الصعبة للموسم الحالي.

ويُعد بودلال (19 عاما) من أكبر آمال كرة القدم المغربية في المستقبل، إذ يتمتع بالذكاء والجرأة على طريقة دين هويسن مدافع ريال مدريد، على حد وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

المغربي بودلال يتألق في الدوري الفرنسي

وقالت الصحيفة عن بودلال: "هويسن جديد يقتحم كرة القدم الأوروبية، وفي المستقبل ستتنافس الأندية الكبرى للحصول على أحد المدافعين الذين يملكون المقومات اللازمة لترك بصمة تاريخية".

2 goals + 1 assist in his last 4 matches… as a centre-back. 🛡️ 19-year-old Abdelhamid Aït Boudlal. 🇲🇦 pic.twitter.com/CgwhyBjQn0 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 22, 2025

ويتميز بودلال بطول قامته التي تبلغ 1.90 مترا، كما أن أسلوب لعبه يلفت الأنظار؛ إذ يبرع في التعامل مع الكرات العالية كما يُظهر قدرة وجرأة على اختراق خطوط المنافسين عبر المراوغة، وكذلك يلعب جيدا بكلتا القدمين.

وعلى الرغم من أن عقده مع ستاد رين مستمر حتى صيف عام 2028، فإن ناديه يرغب في التوقيع على عقد جديد مع منحه راتبا أعلى لتجنّب رحيله المبكر، أو لضمان تحقيق مكسب مالي أكبر عن بيعه مستقبلا.

بداية كارثية

وكانت بداية بودلال للموسم الحالي 2026/2025 صعبة، إذ طُرد في المباراة الأولى أمام أولمبيك مارسيليا وأُوقف عن اللعب للمباراتين التاليتين.

وبعد عودته في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي أمام أولمبيك ليون، تعرّض بودلال لإصابة أبعدته عن الملاعب 3 مباريات، وعند شفائه جلس على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق ضد أكسير.

بعدها بدأ يبرز نجم بودلال وتحديدا في الجولة التاسعة أمام نيس وفيه سجل أول أهدافه، وبعدها أصبح من الأعمدة الأساسية لرين.

هدف رائع لعبد الحميد بودلال

وقدّم بودلال أفضل مستوياته السبت الماضي في الانتصار الكبير (4-1) على موناكو، يومها سجل هداف رائعا بطريقته التي يبرع بها، فقد استلم الكرة في منطقته وخاطر بالخروج بها عبر تبادل تمريرات قصيرة مع زميله، ثم استغل خطواته الطويلة للانطلاق حتى منتصف ملعب الخصم، قبل أن يمرّر الكرة ويندفع إلى داخل المنطقة ليسجل الهدف الأول لفريقه في تلك المباراة.

➡️ Starts the play in his own box 🦵 Finishes it with a thigh goal Abdelhamid Aït Boudlal. 🇲🇦🛡️ pic.twitter.com/qzsCnDc1Kk — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 24, 2025

يُذكر أن ستاد رين تعاقد مع بودلال صيف عام 2024 قادما من أكاديمية محمد السادس في المغرب، ثم أعاره إلى أميان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل أن يعود بداية الموسم الحالي إلى رين.