شاهد.. ممر شرفي غريب لبطل الدوري الأرجنتيني

عبّر نادي إستوديانتيس عن رفضه قرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم باعتبار روزاريو سنترال بطلا للدوري المحلي، بطريقة غريبة.

والتزم لاعبو إستوديانتيس بطل رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين التي تنص على تكريم الفريق البطل بممر شرفي، لكنهم فعلوا ذلك على طريقتهم الخاصة.

ممر شرفي غريب لبطل الدوري الأرجنتيني

واصطف لاعبو إستوديانيتس في ممر شرفي لتكريم بطل الدوري الأرجنتيني، وبدلا من التصفيق وتهنئة البطل أداروا ظهورهم وفق ما ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

SÍ SEÑORES EMOCIONA LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW — Toto (@palertermo) November 23, 2025

وبمجرد بدء نزول لاعبي روزاريو سنترال ونجمهم الأبرز أنخيل دي ماريا إلى أرض الملعب، استقبلهم نظراؤهم في إستوديانيتس بالطريقة المذكورة.

وجاءت هذه الخطوة كرسالة من النادي ورئيسه خوان سيباستيان فيرون على رفضهم اعتبار روزاريو سنترال بطلا للدوري، رغم أنه الفريق الذي جمع عددا أكبر من النقاط في جدول الدوري السنوي.

وبعد المباراة التي جمعت الفريقين أمس في ثمن نهائي بطولة "كلاوسورا"، وانتهت بفوز إستوديانيتس بهدف دون رد، التزم لاعبو الفريق الفائز ومدربهم الصمت ولم يعلقوا على تصرفهم الغريب.

أما أرييل هولان مدرب روزاريو سنترال فقال "أراه تصرفا غير عادل للغاية"، بينما قلّل دي ماريا من أهمية الأمر بقوله "لقد وقفوا لنا على أي حال. أحد اللاعبين أخبرنا مسبقا بأنهم سيفعلون ذلك، وهذا جيد. هو أمر يخصّهم. دخلنا كما ينبغي وانتهى الأمر".

تغيير مثير للجدل

وكانت رابطة الدوري الأرجنتيني قد قررت مؤخرا منح فريق روزاريو سنترال لقب الدوري بطريقة "غير مسبوقة"، وذلك بعد تعديل نص اللائحة واعتماد بطولة جديدة.

وينص التعديل الجديد على منح الفريق الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في الدوري السنوي على اللقب، وليس كما في السابق من خلال الموسم المقسم إلى 3 أجزاء وهي بطولة النصف الأول من الموسم، والنصف الثاني، والبطولة الثالثة التي تحدد البطل بين الفائز في المسابقتين.

إعلان

وأثار القرار استياء كبيرا في كرة القدم الأرجنتينية بشكل عام، باعتبار أنه ليس من ضمن اللوائح، كما اعتبر بمثابة "مجاملة" من رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا لدي ماريا بطل العالم مع المنتخب، والعائد إلى الدوري الأرجنتيني هذا الموسم، على حد قول صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان الاتحاد الأرجنتيني أكد أن جميع مسؤولي الأندية وافقوا على الفكرة بالإجماع، لكن إستوديانتيس ردّ ببيان رسمي أكّد فيه أنه لم تُجرَ أي عملية تصويت.

يُذكر أن روزاريو سنترال حصل على اللقب بعدما حصد 66 نقطة في جدول الترتيب السنوي، جمعها من 18 فوزا و12 تعادلا وهزيمتين.