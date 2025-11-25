رياضة|كأس العرب

سوريا تتخطى جنوب السودان وتضمن مكانها في كأس العرب

المنتخب السوري يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بفوزه على منتخب جنوب السودان 2 - 0 (@beINSPORTSNews)
المنتخب السوري يتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بفوزه على منتخب جنوب السودان 2 - 0 (مواقع التواصل الإجتماعي)
Published On 25/11/2025
|
آخر تحديث: 22:08 (توقيت مكة)

وبذلك انضم فريق المدرب الإسباني خوسيه لانا للمجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس والفائز من مواجهة فلسطين وليبيا.

وفي مباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات، التي أُقيمت على استاد حمد الكبير في قطر، شهدت الدقائق الأولى ضغطا مبكرا من قبل
منتخب جنوب السودان، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 9 عندما سدد كير مانجار كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد فقا أبعدها من على خط المرمى.

وأطلق ماريو ألبانو تسديدة في الدقيقة 33 لكن إلياس هدايا حارس سوريا تصدى لها بثبات.

وفي الشوط الثاني، وضع محمد الحلاق سوريا في المقدمة في الدقيقة 51، بعد تمريرة منخفضة من محمود الأسود حولها بتسديدة من مسافة قريبة إلى الشباك.

وعزز القائد محمود المواس تقدم سوريا في الدقيقة 58، بعد تمريرة منخفضة من الحلاق حولها بتسديدة رائعة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأطلق الحلاق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79، لكن حارس مرمى جنوب السودان تصدى لها ببراعة.

وستقام كأس العرب بين الأول و18 ديسمبر كانون الأول المقبل بمشاركة 16 منتخبا عربيا في ست ملاعب عالمية.

المصدر: وكالات

