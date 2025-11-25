رونالدو يخوض المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026

سيكون بوسع قائد البرتغال كريستيانو رونالدو خوض المباريات الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم العام المقبل بعد أن علق الاتحاد الدولي (فيفا) -الثلاثاء- تنفيذ آخر مباراتين من عقوبة إيقاف لـ3 مباريات بحق اللاعب.

وكان رونالدو طُرد في مباراة البرتغال قبل الأخيرة في التصفيات أمام أيرلندا في دبلن في وقت سابق من هذا الشهر بسبب ضربة بالمرفق في ظهر لاعب منافس خلال الهزيمة 2-صفر.

وبسبب هذه البطاقة الحمراء غاب رونالدو عن المباراة الأخيرة للبرتغال في المجموعة، والتي فازت فيها 9-1 على أرمينيا لتضمن التأهل للنهائيات.

وأكد الفيفا أن اللاعب المخضرم (40 عاما) عوقب بالإيقاف لـ3 مباريات، لكن في حال عدم تكرار الواقعة لن يتعرض لأي عقوبة أخرى.

رونالدو متاح لخوض المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026

وقال الفيفا في بيان "تماشيا مع المادة الـ27 من قانون الفيفا التأديبي تم تعليق تنفيذ المباراتين المتبقيتين في العقوبة لمدة عام واحد".

وأضاف "إذا ارتكب كريستيانو رونالدو مخالفة أخرى ذات طبيعة وخطورة مماثلة خلال تلك الفترة فسيتوجب عليه فورا قضاء المباراتين المتبقيتين في عقوبة الإيقاف في (المباريات) الرسمية التالية للاعب مع منتخب البرتغال".

وتسمح المادة الـ27 للهيئة القضائية للفيفا بـ"تعليق تنفيذ العقوبات التأديبية كليا أو جزئيا".

وبعيدا عن الاستشهاد بالمادة الـ27 لم يذكر الفيفا في بيانه سبب تعليق الإيقاف، وتواصلت رويترز مع الفيفا للحصول على تفسير.

وكانت البطاقة الحمراء -التي تم تعديلها من بطاقة صفراء بعد التحقق من حكم الفيديو المساعد- هي الأولى لرونالدو في 226 مباراة دولية مع البرتغال.

وسيخوض رونالدو -الذي مدد عقده مع نادي النصر السعودي حتى 2027- سادس نهائيات كأس العالم في مسيرته ويستهدف اللقب الوحيد الذي يراوغه.

وكان المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ضمن منتخب البرتغال الفائز ببطولة أوروبا 2016، كما فاز بلقبين في دوري الأمم، وهو صاحب الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل أهدافا في كرة القدم الدولية برصيد 143 هدفا.

وسيتم سحب قرعة كأس العالم 2026 -التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل في واشنطن.