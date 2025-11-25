تشلسي ضد برشلونة وأرسنال يستضيف البايرن.. قمتان ناريتان بدوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن حيث القمة المرتقبة بين تشلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الساعيين إلى تأكيد انتفاضتهما المحلية قاريا، عندما يلتقيان في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويخوض أرسنال قمة نارية على أرضه أمام شريكه في صدارة المسابقة القارية بايرن ميونخ غدا، وهما الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن إلى جانب إنتر الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي الذي تنتظره بدوره مواجهة صعبة في اليوم ذاته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

تشلسي ضد برشلونة

ويتقاسم الفريقان المركز الـ11 برصيد 7 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف للفريق الكتالوني، ويدخلان القمة على وقع سقوطهما المخيب في فخ التعادل بالجولة الرابعة: تشلسي أمام مع مضيفه قره باغ الأذري بنتيجة (2-2) وبرشلونة مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي (3-3).

لكن معنويات الفريقين مرتفعة جدا بعد انتصاراتهما الثلاثة الأخيرة بالدوري، مما سمح لتشلسي بالارتقاء إلى المركز الثاني في "البريميرليغ" بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر قبل قمتهما النارية السبت المقبل على ملعب ستامفورد بريدج. أما برشلونة فقد قام بتذويب فارق 5 نقاط إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر "الليغا".

وخسر الفريق اللندني مباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات على أرضه ضد برشلونة في مسابقات الاتحاد الأوروبي (4 انتصارات وتعادلان).

ويعول برشلونة على قوته الهجومية الضاربة بقيادة نجمه الواعد لامين جمال. وشهدت المباريات الـ20 الأخيرة لبرشلونة في دوري الأبطال تسجيل 96 هدفا، بمعدل 4.8 أهداف في المباراة الواحدة.

وسجل جمال 7 أهداف في المسابقة قبل أن يبلغ الـ19 عاما من عمره، ويحتاج إلى 3 أهداف أخرى لمعادلة الرقم القياسي للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

كما استعاد برشلونة جناحه الدولي البرازيلي رافينيا عقب تعافيه من الإصابة والذي دخل بديلا في الفوز الساحق على أتلتيك بلباو (4-0) السبت، في المباراة الأولى على ملعب "كامب نو" منذ عامين ونصف العام.

وبدورها، لا تقل الماكينة الهجومية لفريق "البلوز" أهمية، والذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بفارق هدف واحد خلف أرسنال ومانشستر سيتي.

ويعاني فريق غرب لندن بدوره من غيابات مؤثرة أبرزها نجم هجومه الدولي كول بالمر، مما اضطر مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا إلى إجراء تغييرات كثيرة على تشكيلته واللجوء إلى سياسة التناوب، معتبراً إياها ضرورية في ظل جدول المباريات المزدحم.

وقال مدرب بطل النسخة الأولى لمونديال الأندية -والذي أجرى 85 تغييرا في تشكيلته الأساسية هذا الموسم أكثر من أي نادٍ آخر بالدوري المحلي "من المستحيل لعب 65 مباراة بنفس اللاعبين بين دوري الأبطال والدوري الإنجليزي".

وأضاف "كرة القدم اليوم أكثر قوة وحماسا مما كانت عليه قبل 20 عاما. يجب التناوب.. الموسم يشبه سباق الماراثون" وتابع "في فبراير أو مارس، سيكون السباق النهائي، لكن في الوقت الحالي يجب أن ننظر إلى الموسم كسباق طويل".

أرسنال وبايرن ميونخ

وسيكون ملعب الإمارات مسرحا للقمة النارية بين أرسنال وبايرن ميونخ لفض شراكة الصدارة.

ويسعى أرسنال إلى فك سوء الحظ الذي يلازمه في مواجهة العملاق البافاري حيث فشل في الفوز عليه في آخر 5 مباريات بينهما (تعادل واحد و4 هزائم) وكذلك في مواجهته للفرق الألمانية حيث تفوق في مباراتين فقط من آخر 9 مباريات ضدها (تعادل واحد و6 خسائر).

وقد سجل جناحه الدولي بوكايو ساكا 8 أهداف في آخر 10 مباريات له بالمسابقة القارية والدوري المحلي.

وفي المقابل، يعقد البايرن آمالا كبيرة على هدافه الدولي الإنجليزي هاري كاين صاحب 15 هدفا في 21 مباراة ضد أرسنال بجميع المسابقات، وقد سجل هدفا للنادي البافاري في مرمى "المدفعجية" بذهاب ربع نهائي موسم 2023-2024.

وسيحاول الإنتر -الذي خسر الديربي أمام جاره ميلان 0-1 الأحد- مواصلة مشواره المثالي في دوري الأبطال، واستغلال أي تعثر لأرسنال والبايرن للانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد.

ويأمل ليفربول الإنجليزي تضميد جراحه المحلية عقب سقوطه المدوي أمام ضيفه نوتنغهام فوريست 0-3 السبت، عندما يستضيف آيندهوفن الهولندي غدا.

ويخوض سان جرمان الفرنسي (حامل اللقب) اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه توتنهام -غدا- في ظل الغيابات المؤثرة في صفوفه أبرزها لصاحبي الكرتين الذهبيتين لأفضل لاعب في أوروبا وأفريقيا عثمان ديمبلي والمغربي أشرف حكيمي تواليا.

وتبرز أيضا مواجهتا مانشستر سيتي الإنجليزي مع باير ليفركوزن الألماني، وأولمبياكوس اليوناني مع الفريق "الملكي".