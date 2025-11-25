المغرب يتميز.. تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 وموعد القرعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن إجراءات القرعة، والتي أوضحت أن إسبانيا لن تتمكن من مواجهة الأرجنتين، كما لن تلتقي فرنسا بإنجلترا حتى الدور النهائي في كأس العالم، بشرط أن يتصدروا مجموعاتهم.

ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على التوازن التنافسي في الصيغة الموسعة التي تضم 48 فريقا، من خلال ضمان وجود الفريق المصنف أولا (إسبانيا) والثاني (بطل العالم الأرجنتين) ضمن مسارين مختلفين، وينطبق الأمر ذاته على المصنف الثالث (فرنسا) والرابع (إنجلترا).

وحتى إذا لم تتصدر تلك الفرق مجموعاتها، فإن المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفا لن تلتقي حتى الدور قبل النهائي.

وستُقام قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر/كانون الأول في واشنطن، على أن يتم الإعلان عن جدول المباريات المحدث، بما في ذلك الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات، في السادس من ديسمبر/كانون الأول.

المغرب يتميز.. تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

وتوجد الدول المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة في المستوى الأول، والذي يضم أيضا إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا.

وتميز المنتخب المغربي عن باقي المنتخبات العربية بالتواجد ضمن منتخبات المستوى الثاني الذي يضم أيضا: كرواتيا وكولومبيا وأوروغواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

ويضم المستوى الثالث النرويج وبنما ومصر والجزائر وأسكتلندا وباراغواي وتونس وساحل العاج وأوزبكستان وقطر والسعودية وجنوب أفريقيا.

ويضم المستوى الرابع الأردن والرأس الأخضر وغانا وكوراساو وهاييتي ونيوزيلندا والمنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، إضافة إلى المنتخبين (أ، ب) المتأهلين من الملحق العالمي.

وسيتم تطبيق قيود الاتحادات القارية، بحيث لا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي يمثله في البطولة 16 منتخبا، ويمكن أن تضم المجموعة منتخبين.

وتنطلق البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 11 يونيو/حزيران، على أن تقام المباراة النهائية في ولاية نيوجيرزي في 19 يوليو/تموز.