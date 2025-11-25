شاهد.. الكويت تتأهل لكأس العرب على حساب موريتانيا
سجلت الكويت هدفين مبكرين لتفوز 2-صفر على منتخب موريتانيا، الذي ألغى له الحكم هدفا بسبب التسلل، لتصعد إلى دور المجموعات في كأس العرب لكرة القدم المقررة مطلع الشهر المقبل في قطر.
وبذلك تنضم الكويت إلى المجموعة الثالثة التي تضم مصر والإمارات والأردن.
وفي مباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات التي أقيمت في الدوحة، وضع محمد دحام الكويت في المقدمة مبكرا في الدقيقة الثامنة بضربة رأس من مسافة قريبة بعدما أخفق دفاع موريتانيا في تشتيت تمريرة عرضية.
وتصدى خالد الرشيدي حارس الكويت لمحاولة خطرة من موريتانيا في الدقيقة 17.
وجاء الهدف الثاني للكويت بنيران صديقة في الدقيقة 23 برأسية نوح محمد بالخطأ في مرماه.
شوف الأهداف |
منتخب الكويت يفوز 2-0 على موريتانيا في تصفيات كأس العرب
#كأس_العرب2025
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/QOTLlhiMBE
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2025
وفي الدقيقة 50 أهدر عيد الرشيدي فرصة توسيع النتيجة للكويت بعدما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس، لكنه سدد في الشباك الجانبية.
وألغى الحكم هدفا لموريتانيا بسبب التسلل في الدقيقة 56.
وستقام كأس العرب بين الأول و18 ديسمبر كانون الأول المقبل بمشاركة 16 منتخبا. وتأهلت تسعة منتخبات مباشرة للبطولة، في حين تصعد سبعة منتخبات أخرى عبر ملحق تصفيات يقام يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 14 منتخبا.