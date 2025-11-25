الرئيس اللبناني يمنح إنفانتينو الجنسية اللبنانية

منح الرئيس اللبناني جوزيف عون -اليوم الثلاثاء- رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الجنسية اللبنانية، "في خطوة تحمل بعدا رمزيا يؤكد تقدير لبنان للدور الذي يؤديه على مستوى تطوير اللعبة، ودعمه المستمر لكرة القدم اللبنانية" بحسب الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

واستقبل عون إنفانتيو في مقر الرئاسة اللبنانية بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للعبة هاشم حيدر واللبنانية لينا الأشقر زوجة إنفانتينو.

وشدّد الرئيس اللبناني على أهمية هذه الخطوة التي تأتي انسجاما مع العلاقة الوطيدة بين لبنان و"الفيفا"، إضافة إلى المشاريع التي أسهم إنفانتينو في دعمها خلال السنوات الماضية لتعزيز البنية الكروية اللبنانية.

وطلب عون من إنفانتينو استكمال المستندات والأوراق القانونية اللازمة لتوقيع مرسوم الجنسية اللبنانية بصورة نهائية في وقت لاحق، بما ينسجم مع الإجراءات الدستورية المعمول بها.

وقدّم إنفانتينو خلال اللقاء كرة كأس العالم ٢٠٢٦ تحمل اسم عون، تقديرا له. كذلك قدّم إنفانتينو هدايا تذكارية خاصة باسم "الفيفا"، لتأكيد "العلاقة المتينة التي تجمع الاتحاد الدولي بلبنان".

وكان إنفانتينو وصل إلى بيروت أمس الاثنين حيث استقبله حيدر والشحف في مطار رفيق الحريري الدولي، قبل أن يبدأ صباح اليوم الثلاثاء برنامجا مكثفا في زيارة عكست اهتمامه المباشر بواقع كرة القدم في لبنان، وحرصه على دعمها في المرحلة المقبلة.