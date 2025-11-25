أسوأ 5 صفقات بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026

شهدت الأسابيع الـ11 الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عدة قصص مثيرة، بين فرق ولاعبين لبّوا التوقعات وقدّموا مستويات لافتة، وآخرين خيّبوا الآمال بشكل واضح.

وفي مقدمة هؤلاء تأتي الصفقات الجديدة التي تخضع دائما لقدر أكبر من التدقيق، نظرا للضجة التي ترافق وصولها إلى أنديتها، وللتوقعات بقدرتها على إحداث تأثير فوري. لكن الواقع كان مختلفا تماما بالنسبة لعدد كبير منهم.

فقد شهد الميركاتو الأخير 155 صفقة انتقال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق الموسم، تم تحديد أسوأ 5 صفقات حتى الآن وفق معايير واضحة تعتمد على قيمة الصفقة والتأثير وحجم التوقعات.

معايير الترتيب لأسوأ 5 صفقات بالدوري الإنجليزي الممتاز

تم تقييم الصفقات وفق 3 عوامل رئيسية:

قيمة الانتقال المدفوعة

الأثر الفني حتى الآن

حجم التوقعات قبل التوقيع

وفيما يلي أسوأ 5 صفقات بالدوري الإنجليزي الممتاز

5- ليام ديلاب (فريق تشلسي)

يواصل تشلسي سياسة الإنفاق الكبير على لاعبين في مراكز ليست أولوية ملحة، وجاء التعاقد مع ليام ديلاب مقابل 30 مليون جنيه إسترليني ليعكس هذا التوجه، خصوصا أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية أبعدته لفترة طويلة، ما جعل الصفقة تبدو غير ضرورية من الأساس.

ورغم امتلاك ديلاب مقومات هجومية مختلفة مقارنة بجواو بيدرو، خصوصا القوة البدنية، فإن اعتماده على موسم واحد جيد مع إيبسويتش تاون (12 هدفا في 37 مباراة) يجعل نجاحه مع البلوز غير مضمون.

4- جان-كلير توديبو (فريق ويستهام)

يدخل ويستهام القائمة بصفقتين مخيبتين، أبرزهما جان-كلير توديبو الذي انضم أولا على سبيل الإعارة في موسم 2024-2025، قبل تفعيل بند الشراء مقابل 36.3 مليون جنيه.

لكن ما قدمه منذ ذلك الحين لا يعكس القيمة المدفوعة، إذ استبعده المدرب غراهام بوتر بعد سلسلة من الأداءات الضعيفة. وبلغ الأمر ذروته حين وصف جيمي ريدناب مستواه الدفاعي في الخسارة أمام تشلسي 5-1 بأنه "فضيحة".

المدافع الفرنسي ساهم في استقبال فريقه 25 هدفا في 12 مباراة، وكأنه يلعب للفريق المنافس.

3- أنتوني إلانغا (فريق نيوكاسل)

تألّق أنتوني إلانغا مع نوتنغهام فورست في الموسم الماضي، حيث سجّل 6 أهداف وصنع 11 أخرى، ما جعله من أخطر الأجنحة في الدوري، ولذلك أثار انتقاله إلى نيوكاسل مقابل 55 مليون جنيه بعض التساؤلات حول قيمة الصفقة، لكن جودته لم تكن محل شك.

إلا أن مسيرته في سانت جيمس بارك بدأت بشكل مخيب، إذ خاض 11 مباراة دون تسجيل أو صناعة، ما جعل النقاد يصفون مستواه بأنه أقل من المتوقع. ومع المبلغ الكبير المدفوع، على اللاعب تقديم الكثير ليحافظ على مكانه في تشكيل إيدي هاو.

2- فلوريان فيرتز (فريق ليفربول)

لا أحد يشك في قيمة فلوريان فيرتز الفنية، فهو أحد ألمع المواهب في أوروبا بعد تألقه اللافت مع باير ليفركوزن. لكن صفقة انتقاله إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني لم تحقق ثمارها بعد.

اللاعب الألماني بدا فاقدا للثقة، ولا يزال يبحث عن دوره الحقيقي في منظومة المدرب آرني سلوت، حتى أن جيمي كاراغر طالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي.

ورغم أن إمكانياته الكبيرة قد تجعل منه إضافة استثنائية لاحقا، فإن مستواه الحالي لا يرقى لما انتظرته جماهير بطل الدوري.

1- ألكسندر إيزاك (فريق ليفربول)

كان من المتوقع أن يقدم إيزاك مستويات مبهرة بعد انتقاله التاريخي من نيوكاسل إلى ليفربول في صفقة قياسية بريطانية لكن الواقع جاء مختلفا.

باستثناء هدفه في ظهوره الأول أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة، عانى إسحاق من الإصابات وتراجع المستوى، ليفقد مركزه لصالح الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

ومع دخول الموسم شهره الثالث دون أي مؤشرات على عودته للتألق، أصبحت جماهير ليفربول تشعر بأنهم لم يتعاقدوا مع مهاجم يسجل 20 هدفا في الموسم كما توقعوا.

إيزاك أصبح مثالا صارخا للصفقة الفاشلة، ولا يلوم أحدا سوى نفسه على التراجع المستمر.