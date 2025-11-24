1-98.. الهزيمة الأكبر في التاريخ

شهد الدوري الأرميني الممتاز لكرة الصالات واحدة من أغرب وأكبر النتائج في تاريخ اللعبة عالميا، بعدما سقط فريق ألاشكيرت بهزيمة قاسية بنتيجة 98-1 أمام منافسه ييرفان، في مباراة ستظل عالقة في الذاكرة لفترة طويلة، ليس فقط بسبب الرقم المهول، بل بسبب الطريقة التي جاءت بها.

هدف كل 25 ثانية

أقيمت المباراة على شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، إلا أن مجريات اللقاء بدت وكأنها خارج أي معايير تنافسية، فقد استقبلت شباك فريق ألاشكيرت الخاسر 98 هدفا خلال 40 دقيقة فقط، أي بمعدل هدف كل 25 ثانية تقريبا، وهو رقم يقترب من المستحيل في مباريات كرة الصالات التي تُعرف بارتفاع نسبي في عدد الأهداف، لكن ليس بهذا الشكل.

33-0 في الشوط الأول و65 هدفا خلال الثاني

حسم الفريق المنتصر الشوط الأول بفارق كبير وصل إلى 33-0، قبل أن يضيف في الشوط الثاني 65 هدفا أخرى وسط انهيار كامل لدفاعات ومجهود لاعبي ألاشكيرت، لينتهي اللقاء بنتيجة 98-1، التي أصبحت حديث الجماهير المحلية ومنصات التواصل.

أرقام صادمة

هذه الخسارة ليست حدثا معزولا، إذ يعاني ألاشكيرت من نتائج كارثية منذ بداية الموسم، فخلال خمس مباريات فقط في الدوري الأرميني الممتاز لكرة الصالات، استقبل الفريق 196 هدفا مقابل تسجيله 20 هدفا فقط، بمتوسط خسارة يصل إلى 39-4 في المباراة الواحدة، ما يعكس اختلالا كبيرا في مستويات الفرق المشاركة بالبطولة.

دوري "غير متوازن"

يعرف الدوري الأرميني الممتاز لكرة الصالات بوجود فوارق كبيرة بين الأندية، ما يؤدي إلى ظهور نتائج غير متوازنة في بعض المواسم، إلا أن رقم 98-1 تجاوز كل الحدود الممكنة، وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن جودة المنافسة، والفوارق المالية والفنية بين الفرق، إضافة إلى غياب معايير واضحة في تكوين الأندية ومراقبة مستوياتها.

موجة غضب وسخرية

أثارت النتيجة موجة تعليقات غاضبة وساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما اعتبرها البعض مؤشرا على ضرورة إعادة النظر في لوائح البطولة واشتراطات مشاركة الأندية، منعا لتكرار مثل هذه المباريات التي تُضعف سمعة المسابقة محليا ودوليا.