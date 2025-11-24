هدفا ريال مدريد أمام إلتشي "مشكوك بصحتهما".. ماذا قال خبراء التحكيم؟

شهدت مباراة ريال مدريد ضد مضيفه إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم حالات تحكيمية مثيرة للجدل، بينها هدفا الفريق الملكي.

وفرّط ريال مدريد أمس بنقطتين جديدتين، بعدما انتزع تعادلا بشق الأنفس من مضيفه إلتشي بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت على ملعب مارتينيز فاليرو لحساب الجولة الـ13 من الليغا.

هدف ريال مدريد الثاني يثير الجدل

وأنقذ الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من الخسارة بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 87، وهو هدف أثار موجة من الغضب في أوساط أصحاب الأرض باعتباره "غير شرعي" على حد وصفهم.

وقبل دخول الكرة إلى الشباك اصطدمت قدم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بوجه إينياكي بينيا حارس إلتشي، مما تسبب للأخير بنزيف من أنفه، ورغم ذلك استمر اللعب وأدرك بيلينغهام التعادل.

ويرى الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس أنه كان على حكم الساحة إلغاء الهدف بقوله في تحليل اللقطة لشبكة "كادينا سير" الإسبانية "بالنسبة لي هي مخالفة، لأنه (فينيسيوس) ضربه بالقدم على أنفه".

واختلف حساب "أركيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية، مع رأي إيتورالدي مؤكدا من جهته على صحة قرار حكم الساحة هيرنانديز مايسو باحتساب الهدف.

⁉️💥 ¿Hay infracción de Vinicius sobre Iñaki Peña previa al gol de Bellingham? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 Vinicius planta la pierna en el suelo y es Iñaki Peña el que, al lanzarse a detener el balón, termina impactando contra él. ▪️ El VAR confirmó el gol validado por Hernández Maeso. pic.twitter.com/kulQod4EZC — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 23, 2025

وكتب الحساب في تحليله للقطة "لا توجد هناك مخالفة من فينيسيوس على بينيا قبل هدف بيلينغهام، البرازيلي ثبّت قدمه على الأرض وبينيا أثناء اندفاعه لإيقاف الكرة انتهى به الأمر بالاصطدام به".

إعلان

وأتم "أكدت تقنية الفيديو المساعد صحة الهدف".

غضب مدرب إلتشي

في هذه الأثناء بدا إيدير سارابيا مدرب إلتشي غاضبا للغاية في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، معتبرا أن الهدف الثاني لريال مدريد جاء من "خطأ واضح".

وقال سارابيا "إنها مخالفة واضحة تماما. هذه ليست لقطة عادية من لقطات اللعب ولهذا وُجد الفار، لقد ضرب (فينيسيوس) الحارس وتسبّب له بنزيف. الأمر واضح للغاية".

وأضاف "لست راضيا إطلاقا عن النتيجة خاصة عند رؤية اللقطات الحاسمة في المباراة. مخالفة فينيسيوس في الهدف (2-2) واضحة جدا. يزعجني أن أضيّع الوقت في هذه الأمور، لكن عندما تتقدم في النتيجة مرتين وتشعر أن هناك عوامل أثرت في النتيجة النهائية، فهذا يثير الغضب".

تصريحات متناقضة لحارس إلتشي

وكان بينيا حارس إلتشي قد أدلى بتصريحات قال فيها إن اللقطة كانت عادية، قبل أن يتراجع عن رأيه في المؤتمر الصحفي، وربما بعد أن شاهد اللقطة عبر الفيديو وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال بينيا بعد المباراة "حاولت صد الكرة وبحكم الاندفاع ضربني فينيسيوس في الأنف. إنها مجرد سوء حظ. إنها لقطة من لقطات اللعب. مجرد ضربة، ولا شيء أكثر".

بعدها ظهر بينيا في المؤتمر الصحفي وغيّر رأيه بقوله "حاول فينيسيوس متابعة الكرة لكنه ضربني وجعلني غير قادر على متابعة اللعبة، بالنسبة لي هي بالفعل مخالفة، لكن إذا ذهب الحكم إلى الفار وقال إنها ليست مخالفة، فلا نستطيع فعل شيء".

⁉️💥 ¿Es revisable la mano de Bellingham previa al gol de Huijsen? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 Se trata de una mano accidental y en posición natural del jugador inglés. ▪️ Si Bellingham hubiera sido el goleador, y no Huijsen, la mano sí habría sido punible y, por tanto, revisable. pic.twitter.com/Be2elr0lPW — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 23, 2025

هدف ريال مدريد الأول

وشهدت المباراة ذاتها حالة تحكيمية أخرى تتعلق بهدف ريال مدريد الأول الذي سجله مدافعه دين هويسين في الدقيقة 76.

وارتطمت الكرة بيد بيلينغهام قبل أن تصل إلى هويسن الذي أودعها في الشباك، ورغم ذلك احتسب الحكم الهدف.

وحلل "أركيفو فار" اللقطة بالقول "لا يمكن مراجعة لمسة اليد من بيلينغهام قبل هدف هويسن لأنها لمسة يد عفوية، وكانت ذراع اللاعب الإنجليزي في وضع طبيعي".

⁉️💥 ¿Es revisable la mano de Bellingham previa al gol de Huijsen? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 Se trata de una mano accidental y en posición natural del jugador inglés. ▪️ Si Bellingham hubiera sido el goleador, y no Huijsen, la mano sí habría sido punible y, por tanto, revisable. pic.twitter.com/Be2elr0lPW — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 23, 2025

وأوضح "لو كان بيلينغهام هو من سجل الهدف وليس هويسن، لكانت لمسة اليد مُعاقَباً عليها وبالتالي قابلة للمراجعة".

ورغم التعادل استعاد ريال مدريد صدارة الليغا بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، لكن الفارق تقلّص مع غريمه برشلونة إلى نقطة واحدة، بينما يحتل إلتشي المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.