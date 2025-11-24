رياضة|الدوري الإيطالي|إيطاليا

ميلان يحسم ديربي الغضب بهدف بوليسيتش

ميلان رفع رصيده إلى 25 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني (الأناضول)
Published On 24/11/2025
آخر تحديث: 01:58 (توقيت مكة)

نجح ميلان في حسم الديربي لصالحه بعد فوزه على غريمه التقليدي 1-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، سجل كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وأضاع هاكان تشالهانوجلو ركلة جزاء في الدقيقة 74، تألق فيها مايك ماينان حارس مرمى الروسونيري في التصدي لها ببراعة.

ويدين ميلان بهذا الانتصار لحارسه الذي تعملق وأنقذ العديد من الكرات الخطِرة، وأضاع فرصتين مؤكدتين للإنتر، الذي فشل مجددا أمام غريمه ميلان.

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر روما، في حين تجمد رصيد إنتر عند 24 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع.

ونجح ميلان في تحقيق الفوز رقم 67 له في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، والفوز رقم 83 في تاريخ المواجهات المباشرة بكل البطولات.

المصدر: الجزيرة + وكالات

