ميلان يحسم ديربي الغضب بهدف بوليسيتش

نجح ميلان في حسم الديربي لصالحه بعد فوزه على غريمه التقليدي 1-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، سجل كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

"كابتن أمريكا..عدت في الموعد المناسب" ✅ ميلان يتقدم عن طريق النجم كريستيان بوليسيتش بهدف في شباك الإنتر ⚽#إنتر_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/lO3Ea7xIAw — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 23, 2025

وأضاع هاكان تشالهانوجلو ركلة جزاء في الدقيقة 74، تألق فيها مايك ماينان حارس مرمى الروسونيري في التصدي لها ببراعة.

"لحظات خالدة للتاريخ يا مانيان" مايك مانيان يتعملق وينجح في التصدي لركلة الجزاء من هاكان 🧤✨

#إنتر_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/mZx5BIVTZP — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 23, 2025

ويدين ميلان بهذا الانتصار لحارسه الذي تعملق وأنقذ العديد من الكرات الخطِرة، وأضاع فرصتين مؤكدتين للإنتر، الذي فشل مجددا أمام غريمه ميلان.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رئيس نابولي يصف ملعب "مارادونا" بـ"مكب نفايات"

رئيس نابولي يصف ملعب "مارادونا" بـ"مكب نفايات" list 2 of 2 عرض إيطالي للتعاقد مع ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة end of list

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر روما، في حين تجمد رصيد إنتر عند 24 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع.

ونجح ميلان في تحقيق الفوز رقم 67 له في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، والفوز رقم 83 في تاريخ المواجهات المباشرة بكل البطولات.