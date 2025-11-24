ميسي يسجل هدفا ويصنع ثلاثة ويعبر بإنتر ميامي لنهائي المنطقة الشرقية بالدوري الأميركي

قدّم بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا استثنائيا وقاد فريقه إنتر ميامي نحو مواصلة حلمه في بلوغ نهائي الدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الأولى، بعد فوزه الساحق على سينسيناتي 4-0 فجر اليوم الاثنين.

وسجل أفضل لاعب في العالم 8 مرات هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة، سجل منها مواطناه تاديو ألييندي ثنائية والشاب ماتيو سيلفيتي، فضمن ميامي التأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية السبت المقبل.

ويستضيف إنتر ميامي فريق نيويورك سيتي لتحديد هوية المتأهل إلى نهائي الدوري، بعدما أطاح الأخير بالمصنّف الأول فيلادلفيا بهدف الأرجنتيني ماكسي موراليس (27)، ليواصل حامل لقب 2021 مشواره الناجح.

ويدخل ميامي، المصنف ثالثا، مواجهة الأسبوع المقبل بمعنويات مرتفعة، بعد أداء اتسم بالسرعة والدقة أمام سينسيناتي، المصنّف ثانيا.

وفي الغرب، يلتقي فانكوفر وايتكابس مع الفائز من مواجهة الإثنين بين سان دييغو، المصنّف الأول، ومينيسوتا يونايتد.

LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨ What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l0L3miaYYZ — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Running riot in Cincy. 🔥 ANOTHER assist for Messi. ANOTHER finish from Allende. 4-0. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/wWhhbQIKhN — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

أرقام ميسي المذهلة

وعادل ميسي (38 عاما) رقما استثنائيا للمجري فرانس بوشكاش بعد أن وصل "البولغا، إلى 404 تمريرات حاسمة. كما أصبح قاب قوسين من هدفه رقم 900 والذي تبعده عنه فقط 4 أهداف.

وبلغت عدد مساهمات ميسي في مسيرته 1300 مساهمة تهديفية في في 1135 مباراة.

وكان ميسي سجل 46 هدفا وتوج بجائزة هداف الموسم العادي بالدوري الأميركي، كما وصل إلى 23 مساهمة تهديفية في أخر 10 مباريات بجميع المسابقات.

ويتصدر أيضا قائمة الهدافين في "البلاي أوف" بـ6 أهداف.