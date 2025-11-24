موعد مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس بأبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2025-2026، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس بأبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ضد أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على ملعب (كارايسكاكيس) معقل النادي اليوناني.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة أولمبياكوس ضد ريال مدريد

beIN SPORTS 1 HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

يحتل ريال مدريد المركز السابع بين فرق مرحلة دور المجموعة الموحدة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه في 3 مباريات وخسارة واحدة، ويحتل أولمبياكوس مركزا متأخرا بالمرتبة الـ31 بنقطتين فقط من تعادلين وخسارتين.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة مرحلة دور المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.